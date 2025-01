Deux nouveaux députés ont fait leur entrée mardi au Grand Conseil vaudois. Le socialiste yverdonnois Stéphane Balet, 57 ans, retrouve son siège, perdu lors des dernières élections. Il succède à son camarade Cédric Roten. Le vice-président des Verts vaudois et conseiller communal de Mies, Jean-Valentin de Saussure, 24 ans, remplace, lui, son collègue de parti Pierre Wahlen.

Le conseiller communal socialiste d'Yverdon-les-Bains Stéphane Balet retrouve le Grand Conseil vaudois après deux ans et demi de parenthèse (archives). ATS

sj, ats ATS

Les deux députés, élus en remplacement de leurs collègues démissionnaires, ont été assermentés en début d'après-midi par le président du Parlement Jean-François Thuillard. Cédric Roten et Pierre Wahlen ont annoncé leur départ en décembre, le premier parce qu'il prend la direction de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), le second pour se concentrer sur ses activités à la Municipalité de Nyon (environnement et services industriels).

Le conseiller communal d'Yverdon-les-Bains Stéphane Balet avait été élu une première fois en 2017 au Grand Conseil. Il n'avait de justesse pas été réélu cinq ans après, mais figurait donc comme premier des viennent-ensuite.

Jean-Valentin de Saussure avait, lui aussi, échoué à quelques voix près son élection au parlement cantonal. Le jeune politicien est par ailleurs l'assistant parlementaire à Berne de la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (Verte/VD). Il devient le deuxième plus jeune député du Grand Conseil derrière Oelg Gafner, lui aussi du parti écologiste.