Deux nouvelles élues ont été assermentées lundi au Conseil national. L'écologiste bernoise Andrea de Meuron remplace Aline Trede, tandis que la vert'libérale argovienne Barbara Portmann succède à Beat Flach.

Andrea de Meuron prend le relai d'Aline Trede, ancienne présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s sous la Coupole fédérale. KEYSTONE

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Andrea de Meuron, 53 ans, est conseillère communale à Thoune depuis 2018. Elle y dirige le département des finances, des ressources et de l'environnement. Elle convoite également la présidence de l'exécutif, qui doit être pourvue en juin dans le cadre d'une élection partielle.

Mme de Meuron a aussi été députée au Grand Conseil. Elue en 2014, elle a remis son mandat avant d'entrer au Conseil national. Elle y prend le relai d'Aline Trede, ancienne présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s sous la Coupole fédérale. Mme Trede, 42 ans, a été élue en mars au gouvernement cantonal bernois.

Du côté des Vert'libéraux, la géographe Barbara Portmann, 51 ans, fait son entrée à la Chambre du peuple. Elle est membre du gouvernement municipal de Lenzbourg depuis 2022, où elle dirige le département de l'éducation, de la jeunesse et de la famille.

Auparavant, elle a siégé pendant plus de sept ans au Parlement cantonal argovien et a été présidente du groupe parlementaire des Vert'libéraux. Elle succède à Beat Flach, 61 ans, qui a quitté le Conseil national après quatorze ans.