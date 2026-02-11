VotationsLa peuple se prononcera sur la «Suisse à dix millions» et le service civil le 14 juin
Le peuple suisse se prononcera le dimanche 14 juin sur deux objets fédéraux. Il votera sur l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et sur la réforme du service civil, combattue par référendum, a décidé mercredi le Conseil fédéral.
L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Ils rejettent l'initiative, sans contre-projet.
La deuxième votation concerne le durcissement des conditions d'accès au service civil. La réforme, adoptée par le Parlement, veut faire baisser le nombre de personnes qui quittent l'armée pour le service civil. Le but est de faire passer le nombre d'admissions annuelles de 6600 à 4000.