ATS

Un couple de pandas, très attendu à Washington, a entamé lundi un long périple de la Chine jusqu'à la capitale américaine, ont annoncé l'organisation chinoise chargée de la protection de l'espèce et leur futur zoo. Son arrivée est prévue mardi.

Partis de la province chinoise du Sichuan, le mâle Bao Li et la femelle Qing Bao, tous deux âgés de trois ans, ont été placés dans des cages individuelles avec une importante provision de bambous pour le voyage, selon l'association chinoise de préservation de la faune sauvage et des images diffusées par la chaîne CNN.

Ces deux mammifères à fort symbole diplomatique vont recevoir un accueil très médiatique mardi à Washington, la ville n'ayant plus de pandas depuis près d'un an. Les deux VIP (Very Important Pandas) voyagent dans un avion spécial, baptisé Panda Express, sous le contrôle vétérinaire constant d'une équipe de soigneurs venue de Washington.

Quarantaine

L'annonce de l'arrivée de Bao Li et Qing Bao avait été faite à la fin mai par la première dame américaine, Jill Biden, et le Smithsonian's National Zoo.

C'est dans ce zoo de Washington que le public américain pourra découvrir dans quelques semaines les deux «pandassadeurs», une fois écoulée une période de quarantaine et d'acclimatation à l'air de la capitale.

Le jardin zoologique a alimenté le suspense en publiant lundi soir une vidéo énigmatique d'une bambouseraie agitée par une activité qui pourrait être celle d'un panda géant. «Quelque chose de géant arrive à Washington», a écrit l'institution, en décrétant un jour de fermeture exceptionnelle mardi pour l'accueil du couple d'ursidés.

Trois précédents pandas hébergés à Washington étaient rentrés en Chine en novembre 2023. Ce départ, à l'expiration d'un contrat de prêt, avait été largement considéré comme reflétant des tensions entre Washington et Pékin.

La première paire de pandas fut offerte par Pékin aux Etats-Unis en 1972, dans la foulée d'une visite historique du président Richard Nixon dans la Chine communiste de Mao Tsé-Toung.

