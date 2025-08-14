  1. Clients Privés
Office fédéral de la statistique Deux personnes sur trois en Suisse ont un quotidien plurilingue

ATS

14.8.2025 - 10:46

En Suisse, deux personnes sur trois utilisent régulièrement plusieurs langues au quotidien. Il s'agit souvent des langues nationales. L'idiome non national le plus répandu est l'anglais.

Une majorité de la population suisse utilise plusieurs langues au quotidien. L'anglais est la langue non nationale la plus répandue. (photo symbolique)
Une majorité de la population suisse utilise plusieurs langues au quotidien. L'anglais est la langue non nationale la plus répandue. (photo symbolique)
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 10:46

14.08.2025, 10:54

C'est en Suisse romande que l'on trouve le plus grand nombre de personnes plurilingues (66%), indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Et les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à utiliser plusieurs langues au travail, en famille ou sur Internet.

Familles plurilingues

Ainsi, 81% des 15-24 ans utilisent plusieurs langues, contre 38% seulement des 65 ans et plus. Pour certains, le multilinguisme commence très tôt: 38% des enfants et des jeunes de moins de 15 ans entendent au moins deux langues à la maison. Environ un enfant sur cinq parle plusieurs langues avec ses parents.

Outre les langues nationales, c'est l'anglais qui est le plus souvent utilisé. Dans l'espace germanophone, davantage de personnes ont recours à l'anglais qu'au français et, en Suisse romande, plus souvent qu'à l'allemand. Selon l'OFS, une bonne moitié des personnes âgées de 15 à 64 ans estiment que leurs propres connaissances de l'anglais sont bonnes ou très bonnes.

L'espagnol et le portugais sont surtout répandus en Suisse romande, tandis que l'albanais, le bosniaque, le croate, le monténégrin et le serbe sont plutôt parlés en Suisse alémanique.

Un quart apprend des langues

Près d'un quart de la population âgée de 25 ans et plus apprend une ou plusieurs langues. Les plus apprises ou approfondies sont l'anglais, l'allemand et le français. Pour l'allemand et le français, cela se fait surtout pour des raisons professionnelles. En revanche, les gens veulent apprendre l'anglais plutôt pour les vacances et les voyages.

L'enquête révèle que le français est principalement appris à l'école. Quant à l'allemand, les gens l'acquièrent surtout dans le cadre de leur travail ou de cours de langue.

