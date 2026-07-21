Après une nuit bien arrosée, deux pilotes de Swiss ont voulu prendre les commandes d'un Airbus au départ de Genève. Des membres d'équipage vigilants ont empêché cette folie. La compagnie aérienne a immédiatement pris des mesures.

Deux pilotes de Swiss ont été suspendus de leurs fonctions en raison de leur consommation excessive d'alcool. (Photo d'illustration)

En mai, deux pilotes de Swiss se seraient présentés au travail à Genève en état d'ébriété et auraient été écartés de leur service alors qu'ils se trouvaient encore à l'hôtel réservé à l'équipage. Cet incident a été rapporté par le magazine spécialisé «aerotelegraph» et le «Blick». La compagnie aérienne a donc suspendu les deux hommes avec effet immédiat.

Selon les informations disponibles, les pilotes avaient consommé de l'alcool ensemble à l'hôtel la veille au soir et devaient décoller le lendemain matin à bord d'un Airbus A220 à destination d'une ville européenne. Des membres de l'équipage ont remarqué leur état, que des témoins ont qualifié de «nettement alcoolisé », et ont donné l'alerte en interne. Des tests d'alcoolémie ont confirmé ces soupçons.

La compagnie aérienne a réagi immédiatement : avant même le début de leur service, les deux pilotes ont été relayés par des équipages de remplacement. «À aucun moment ces deux hommes ne se sont trouvés dans le cockpit ce matin-là», a déclaré un porte-parole de Swiss à «aerotelegraph ». Le vol a pu être effectué comme prévu.

Suisse : tolérance zéro vis-à-vis de l'alcool

Les deux pilotes auraient enfreint plusieurs règles par leur comportement. En Europe, le taux d'alcoolémie maximal autorisé pour les équipages de conduite est de 0,2 pour mille. De nombreuses compagnies aériennes imposent toutefois dans leurs manuels une tolérance zéro (0,0 pour mille). À cela s'ajoute la règle dite «Eight hours from bottle to throttle», selon laquelle il doit s'écouler au moins huit heures entre la dernière consommation d'alcool et la prise de service. De nombreuses compagnies aériennes, dont Swiss, exigent même douze heures d'abstinence, tandis que certaines recommandent 24 heures.

Apparemment, les deux pilotes n'ont pas eux-mêmes pris conscience de leur inaptitude au vol et ne se sont pas signalés en conséquence.

Dans ce contexte, Swiss souligne sa tolérance zéro vis-à-vis de l'alcool. «La sécurité est notre priorité absolue. Des règles claires et strictes s'appliquent à nos membres d'équipage : ils ne doivent ni prendre leur service ni l'exercer sous l'emprise de l'alcool», explique la filiale de Lufthansa à «aerotelegraph». «Nous avons les exigences les plus élevées en matière de sécurité aérienne et vis-à-vis de nos équipages, et nous ne tolérons aucun abus d’alcool.»

Risque d'atteinte à l'image de Swiss

Cet incident a des conséquences pour les deux pilotes : ils sont pour l'instant suspendus de leurs fonctions de pilotage. Leur retour dans le cockpit dépendra des enquêtes internes et des examens médicaux en cours. Selon ses propres déclarations, Swiss examine cette affaire «avec rigueur, équité et sans préjuger du résultat». En fonction des conclusions de l'enquête, les pilotes risquent un avertissement ou un licenciement. Le fait qu'ils ne se soient pas déclarés inaptes au vol avant de prendre leur service devrait jouer un rôle important dans cette affaire.

Selon les informations parues dans la presse, Swiss souligne que les mécanismes de sécurité ont bien fonctionné : des membres du personnel auraient signalé l'incident, à la suite de quoi la compagnie aérienne aurait réagi immédiatement et remplacé les pilotes. Ce cas risque néanmoins de nuire à l'image de la compagnie aérienne, écrit le «Blick». Alors que les compagnies aériennes sont généralement confrontées à des passagers en état d'ébriété, ce sont cette fois-ci justement deux pilotes qui se retrouvent au centre de l'attention.

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