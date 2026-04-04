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Exposition Deux visions du papier découpé à découvrir à Château-d'Oex

ATS

4.4.2026 - 10:20

Le Musée du Pays-d'Enhaut et Centre suisse du papier découpé à Château-d'Oex (VD) propose une double exposition consacrée à la découpeuse alémanique Elisabeth Bottesi et à l'illustrateur français Emmanuel Fornage. Le public peut découvrir une soixantaine de leurs oeuvres jusqu'au 28 juin.

Le travail de deux as des ciseaux est à découvrir à Château-d'Oex (illustration).
Le travail de deux as des ciseaux est à découvrir à Château-d'Oex (illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 10:20

04.04.2026, 10:23

Née à Gstaad il y a 65 ans, Elisabeth Bottesi est fascinée dès l'enfance par le découpage. Après avoir appris la technique traditionnelle en noir et blanc, elle développe sa «marque de fabrique» consistant à découper «des fleurs, des feuilles ou des herbes à partir de pages colorées de magazines, qu'elle appose et colle avec minutie sur un découpage noir», créant ainsi un «effet tridimensionnel», explique l'institution dans un communiqué.

Remontées mécaniques. Champéry refuse la fusion avec Morgins

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Les oeuvres de la Bernoise côtoieront celles d'Emmanuel Fornage, récemment décédé à l'âge de 63 ans. Le Français originaire de Troyes avait découvert le découpage en 2005 lors d'une visite au Pays-d'Enhaut et s'était formé auprès d'une découpeuse locale.

Il s'était alors consacré à l'univers des contes pour enfants et des fables de La Fontaine qu'il illustrait selon les codes du découpage traditionnel, à savoir des formes noires et symétriques sur fond blanc, qu'il agrémentait ponctuellement de touches colorées.

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