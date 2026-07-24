Un ouvrier est décédé après avoir chuté d'un toit où il travaillait, jeudi après-midi aux Diablerets. La victime est un Français de 39 ans, domicilié dans la région.

L'ouvrier travaillait sur le toit d'un chalet des Diablerets lorsqu'il a chuté et perdu la vie (photo d'illustration).

Cet ouvrier s'affairait à des travaux de couverture d'un chalet, lorsque, arrivé au bas du toit, il a chuté d'une hauteur de plusieurs mètres, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. Il est décédé sur place.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie.