Après plus de dix ans d'absence, Diddl fait son retour en magasin. Pourquoi ce personnage avait-il déclenché un tel engouement à l'époque, comment a-t-il disparu des rayons, et en quoi son retour s'inscrit-il dans la vague nostalgique qui déferle aujourd'hui?

Icône des années 90 et 2000 Diddl fait son grand retour: tout ce qu'il faut savoir sur cette souris mythique

Échanger des cartes Diddl parfumées, écrire dans le livre d'amitié Diddl, faire une partie de Diddl Memory ou accrocher le porte-clés Diddl à son sac à dos Eastpak ou à son cartable, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la souris blanche aux grands pieds était très présente sur cours de récréation et dans les chambres d’enfants et d’adolescents.

La marque fait aujourd'hui son grand retour sous la devise officielle «Diddl is back». Après plus de dix ans d'interruption de la production des produits Diddl, on retrouve à nouveau dans les rayons de nouveaux cahiers, peluches, trousses, tasses et stylos.

Ils sont disponibles en Belgique et en France depuis 2025 – et y ont été épuisés peu après leur lancement. Depuis cette semaine, Diddl fait également son retour en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Mais d’où vient ce personnage au juste? Et pourquoi revient-il justement maintenant?

Qui est (ou qu'est-ce que) Diddl ?

Diddl est une gerbille — ce qui explique ses grands pieds. Le personnage a été créé par le dessinateur allemand Thomas Goletz, aujourd'hui âgé de 59 ans. C'est en 1990 qu'il en a réalisé la première esquisse, représentant alors un kangourou. Ce n'est que dans des croquis ultérieurs que le personnage s'est mué en souris. Quant au nom, Goletz explique dans une interview qu'il s'est imposé naturellement: il sonne «mignon, plein d'entrain et un peu espiègle».

Goletz a réalisé des cartes postales illustrées de dessins de sa souris et s'est mis à la recherche d'un distributeur. La société allemande Depesche a accepté et a obtenu la licence du personnage Diddl. C'est ainsi qu'a commencé cette success story.

La souris Diddlina, l'ours Pimboli et le cheval Galupy font eux aussi leur retour. www.imago-images.de

Par la suite, d'autres personnages ont rejoint l'univers de Diddl, notamment Diddlina, la petite amie de Diddl, Diddldaddl Blubberpeng, la souris scientifique, Mimihopps, le lapin, Pimboli, l'ours, Ackaturbo, le corbeau, et Galupy, le cheval.

À quelle époque Diddl était-il populaire ?

Dans les années 90 et au début des années 2000, Diddl est devenu un produit culte. Il a notamment connu un succès phénoménal dans les pays germanophones. Au total, ces produits ont été commercialisés dans 26 pays.

La société Depesche n'a jamais révélé le chiffre d'affaires généré par Diddl ni le nombre d'articles vendus, comme le rapporte le journal économique «Handelsblatt». Le chiffre d'affaires se situerait toutefois à plusieurs centaines de millions.

Pourquoi cette souris était-elle si populaire?

Ce ne sont pas les peluches qui ont déclenché cet engouement, mais surtout les blocs-notes colorés. Ils étaient ornés des personnages de l'univers Diddl. Certains blocs pailletés ou parfumés – avec des senteurs relativement classiques comme la rose ou l'orange, mais aussi des parfums plus insolites comme la pizza ou le fumier. Les odeurs correspondaient toujours au motif représenté.

Des blocs-notes aux motifs et parfums variés ont déclenché l'engouement pour Diddl. www.imago-images.de

Ces feuilles sont devenues des objets d'échange dans les cours d'école; certains remplissaient des classeurs entiers avec différentes versions et dépensaient tout leur argent de poche à la papeterie. Grâce à ces blocs, les autres produits Diddl ont également gagné en popularité. Les personnages incarnaient un monde idéal, où l'amitié et la solidarité occupaient une place centrale. Le «Welt» décrit Diddl comme l’un des «derniers grands phénomènes purement analogiques destinés aux enfants, avant que le smartphone ne domine le quotidien».

Quand cet engouement a-t-il pris fin?

En 2014, Depesche a mis fin à sa collaboration avec le dessinateur Thomas Goletz. L'engouement pour Diddl s'était essoufflé, beaucoup en avaient assez de cette souris omniprésente. De nombreux enfants se sont tournés vers d'autres modes et personnages. Le smartphone a également contribué au déclin de Diddl: l'univers Diddl reposait avant tout sur des produits physiques et des expériences sensorielles. Il n'a pas pu rivaliser avec le smartphone.

Pourquoi Diddl fait-il son retour maintenant?

«Depuis quelque temps, de plus en plus de gens réclament un retour, et de plus en plus d'entreprises me contactent pour me demander une licence leur permettant de fabriquer des produits Diddl», explique Thomas Goletz, le créateur de Diddl, dans une interview accordée à journal à sensation «Bild». «Je pense que les gens ont la nostalgie de leur enfance Diddl, belle, insouciante et protégée, et qu’ils souhaitent désormais la même chose pour leurs propres enfants.»

Diddl compte encore aujourd'hui des fans fidèles. «Des cahiers de coloriage! Éteignez Internet, on se retrouve dans la cour de récréation», écrit une utilisatrice d'Instagram sous une publication consacrée aux nouveaux produits Diddl. «L'enfant qui sommeille en moi se réjouit! Vive l'argent des adultes», commente une autre. Et une troisième utilisatrice écrit: «Ça me rappelle tout de suite mon enfance. Quelle belle époque!»

Ce retour s'inscrit dans la vague de nostalgie et la tendance Y2K, c'est-à-dire le renouveau de la mode et de la culture pop de la fin des années 90 et du début des années 2000. Comme le montre une sondage réalisé en mai pour le compte de la plateforme allemande de vente d’occasion Kleinanzeigen, les produits rétro sont aujourd’hui plus recherchés qu’ils ne l’ont été depuis longtemps. Ainsi, les prix des blocs Diddl sur la plateforme ont augmenté de près de 357% depuis 2021.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.