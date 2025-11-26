  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mesures en cours La Suisse reconnaît les difficultés des personnes non binaires

ATS

26.11.2025 - 16:28

Le Conseil fédéral reconnaît les difficultés des personnes non binaires. Il souhaite améliorer leur situation grâce à plusieurs mesures, dont certaines sont en cours. Sur d'autres points, en matière d'éducation ou de santé, il renvoie la balle aux cantons.

Le sujet de la non-binarité a gagné en importance sur la scène sociale et politique ces dernières années, en Suisse mais aussi à l'étranger, comme ici en Colombie (archives).
Le sujet de la non-binarité a gagné en importance sur la scène sociale et politique ces dernières années, en Suisse mais aussi à l'étranger, comme ici en Colombie (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 16:28

26.11.2025, 16:47

Violences, discriminations, exclusion, pression à se conformer à la société ou encore sentiment d'invisibilité: les personnes non binaires font face à de nombreux défis au quotidien du fait de leur identité de genre, constate un rapport adopté mercredi par le gouvernement.

Ce rapport, réalisé sur demande du Parlement, se fonde sur les résultats d'un atelier mené par l'Office fédéral de la justice avec des personnes non binaires. La Confédération a aussi pu compter sur le soutien d'un groupe d'accompagnement interdisciplinaire, regroupant entre autres des personnes non binaires et des organisations les défendant, des représentants de l'administration fédérale et des cantons, et des spécialistes de différents domaines.

Ces personnes ont demandé des mesures visant une meilleure protection contre la violence et le discours de haine, que ce soit dans le monde réel ou en ligne, ou une meilleure protection contre la discrimination dans le monde professionnel. D'autres demandes concernent la sensibilisation, la statistique, la santé, la langue et les infrastructures.

Mesures fédérales

Dans son communiqué, le Conseil fédéral précise que le rapport se concentre sur les mesures qui sont de la compétence de la Confédération. Il est notamment question du plan d'action national contre les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ+, d'une protection renforcée contre le discours de haine sur Internet ou encore d'une interdiction des mesures de conversion.

Par ailleurs, le Conseil fédéral est ouvert à simplifier la procédure de changement de prénom pour les personnes non binaires, indépendamment du changement de sexe. Il s'engage aussi à tenir compte à l'avenir de l'identité de genre dans les statistiques nationales là où c'est possible et utile.

Le rapport n'aborde pas les mesures qui sont du ressort des cantons, par exemple des mesures introduisant des infrastructures non genrées dans les écoles et les hôpitaux ou visant une meilleure formation du corps enseignant et médical. Le rapport ne formule pas non plus de recommandations sur l'usage de la langue en général.

Modèle binaire pas remis en question

Aucune forme de discrimination, y compris fondée sur l'identité de genre, n'est tolérée, rappelle le Conseil fédéral. Il salue le rapport qui permet de dresser un état des lieux des problèmes et des demandes des personnes non binaires.

Il reconnaît le fait que le sujet de la non-binarité a gagné en importance sur la scène sociale et politique ces dernières années. Diverses évolutions se dessinent quant à la manière d’aborder la diversité des genres, note le gouvernement. Ce dernier ne compte toutefois pas remettre en question le modèle de genre binaire dans la loi.

Les plus lus

La réforme AVS2030 déjà controversée – Menace de référendum
A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
L'arbre généalogique de l'humanité ébranlé par un mystérieux pied
«C'est déchirant. On se demande s'il y a des gens bloqués à l'intérieur»
Rebecca Ruiz: cette décision est «la seule responsable pour moi»