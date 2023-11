blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CORONAVIRUS : Le Fonds national suisse (FNS) présente ce mardi les résultats et conclusions du programme national de recherche «Covid-19». Ce programme avait été lancé en avril 2020. L'objectif était d’acquérir de nouvelles connaissances sur le Covid-19, notamment le Covid long, la vaccination, le suivi et le dépistage. Le rapport doit permettre de tirer des leçons pour d’éventuelles futures pandémies.

FONCTION PUBLIQUE : les fonctionnnaires genevois observent une demi-journée de grève. Le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné exige une indexation salariale de 5%. Une manifestation est prévue en soirée.

HOCKEY SUR GLACE : La phase à élimination directe de la Champions League commence avec les 8es de finale. Le champion de Suisse 2023 Genève-Servette, Bienne et Rapperswil-Jona sont tous encore en lice. Opposés respectivement à Färjestad et Mannheim, les Seelandais et les St-Gallois auront l'avantage de recevoir mardi soir. Le GSHC effectuera quant à lui le déplacement de Munich pour y défier mercredi soir le RB, champion d'Allemagne en titre.

Vu dans la presse

TECHNOLOGIE : Digitec Galaxus détruit une partie de ses articles renvoyés d'une valeur de moins de 50 francs, selon Greenpeace. Six des 25 produits que Greenpeace a commandés puis renvoyés avec un traceur ont été détruits, indiquent Le Temps et La Liberté. Contacté, le numéro un suisse de l'e-commerce affirme faire un maximum pour donner une nouvelle vie aux articles renvoyés. Les produits qui ne peuvent pas être vendus ne sont pas détruits mais triés et recyclés, précise un porte-parole.

TABAC : La Suisse reste parmi les plus mauvais en matière de lutte contre le tabac. Elle figure une nouvelle fois à l'avant-dernière position du classement établi par l'indice mondial d'interférence de l'industrie du tabac, indiquent les titres Tamedia. Berne était déjà avant-dernière lors du dernier classement en 2021. L'étude pointe du doigt les liens entretenus par certains parlementaires avec le secteur ou encore le fait que l'imposition des produits du tabac est gelée depuis 2013 à hauteur de 60%, en-dessous des 75% recommandés par l'OMS.

SANTE : Le taux de suicide plus élevé et l'espérance de vie plus faible chez les hommes seraient liés aux injonctions de genre, selon le chercheur et psychothérapeute zurichois Andreas Walther. «Plus les hommes sont favorables aux idéologies traditionnelles de la masculinité, plus ils ont de chances de souffrir d'une dépression, de se suicider ou d'interrompre prématurément une psychothérapie», explique-t-il dans les titres alémaniques du groupe Tamedia. La première psychothérapie spécifique aux hommes pour les dépressions est actuellement testée au niveau mondial dans le cadre d'une étude dirigée par le chercheur.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Chute de Raqqa, «capitale» de l'émirat du groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

- Il y a 50 ans (1973): La princesse Anne d'Angleterre épouse le capitaine Mark Phillips. Le couple divorcera en 1992.

- Il y a 60 ans (1963): Naissance de l'animateur de télévision français Stéphane Bern.

- Il y a 70 ans (1953): Naissance de l'homme politique français Dominique de Villepin, ancien premier ministre et ancien ministre des affaires étrangères.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance du roi Charles III d'Angleterre, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip.

- Il y a 85 ans (1938): Les nazis interdisent aux enfants juifs allemands de fréquenter les écoles publiques.

Le dicton du jour

«Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne»

