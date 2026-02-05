  1. Clients Privés
Environnement GE Dix arbres emblématiques vont être abattus à Genève

ATS

5.2.2026 - 10:17

Dix arbres emblématiques vont être coupés dans le centre-ville de Genève pour des raisons de sécurité publique. Mais la Ville de Genève a précisé jeudi que plus de 350 spécimens seront aussi plantés d'ici avril.

La Ville de Genève est contrainte chaque année d'abattre un certain nombre d'arbres (archives).
La Ville de Genève est contrainte chaque année d'abattre un certain nombre d'arbres (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.02.2026, 10:17

Parmi les pertes, un hêtre pleureur de la promenade de Saint-Jean sera notamment abattu. En avril dernier, il avait été victime d'un incendie criminel qui avait provoqué d'importantes brûlures.

Après l'identification de problèmes sanitaires pour cet arbre, un bureau indépendant avait été mandaté. Il estime que ce hêtre ne peut être maintenu sans une menace de dommages pour les citoyens. Les attitudes malveillantes sont en augmentation ces dernières années, déplore le Service des espaces verts (SEVE).

Place de la Navigation, un tilleul argenté fera lui les frais d'un dépérissement irréversible. Une intervention urgente est requise. Huit platanes devront également être abattus dans le quartier de la gare. Tous ces dix arbres seront remplacés.

