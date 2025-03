Le Conseil d'Etat vaudois engage 9,8 millions de francs supplémentaires pour assainir la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay. Cette dépense s'ajoute au crédit initial de 17 millions (accordé en 2020) et au crédit-cadre de 5 millions alloué en lien avec le plan climat.

L'assainissement de la prison de la Tuilière à Lonay nécessite de nouvelles dépenses (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce nouveau montant vise à couvrir les coûts supplémentaires liés au projet de rénovation et d'assainissement énergétique de la prison. Les travaux ont démarré en 2021, mais «divers imprévus ont imposé des ajustements, en raison notamment de la vétusté de certaines installations et de l'obsolescence des modules de sécurité», écrit jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires.

Ces «imprévus» ont conduit à un changement de mandataires et à une réorganisation du projet. Cette nouvelle dépense doit encore être avalisée par la Commission des finances du Grand Conseil. Elle devra ensuite être régularisée via un projet de décret, lequel sera soumis au Parlement «dans les meilleurs délais», ajoute le Conseil d'Etat.

Les travaux doivent améliorer l'efficience énergétique de la prison, avec notamment le raccordement au chauffage à distance et l'installation de panneaux solaires. Régulièrement critiquée pour ses conditions de détention, la Tuilière offrira, à terme, «un cadre plus sécurisé et conforme aux standards pénitentiaires modernes», affirme encore le gouvernement vaudois.