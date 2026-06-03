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Une rencontre à huis clos Donald Trump Jr. sera de passage en Suisse - que vient-il faire ici ?

Noemi Hüsser

3.6.2026

Jeudi, un cercle prestigieux d'investisseurs, d'entrepreneurs et de dirigeants se réunira derrière les portes de la Zunfthaus zur Saffran à Zurich. L'invité d'honneur est Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. est l'un des hommes les plus influents du cosmos Trump, sans pour autant occuper de fonction.
Donald Trump Jr. est l'un des hommes les plus influents du cosmos Trump, sans pour autant occuper de fonction.
Keystone

Noemi Hüsser

03.06.2026, 17:20

03.06.2026, 18:21

Donald Trump Jr., le fils du président américain Donald Trump, vient en Suisse. Jeudi 4 juin, il se rendra à la Zunfthaus zur Saffran à Zurich pour une table ronde privée organisée par le réseau Davos Lodge. L’entrée se fait uniquement sur invitation.

À 48 ans, il est, aux côtés de son frère Eric Trump, co-PDG de la Trump Organization et le fils aîné du président américain – ce qui fait de lui l’un des hommes les plus influents de l’entourage de Trump, sans jamais avoir occupé de fonction officielle.

Donald Trump Jr. est connu pour être un fervent défenseur de la culture, un fidèle partisan de son père et un réseauteur agressif, qui a depuis longtemps fait de sa proximité avec le pouvoir un modèle économique.

Sens des affaires... ou corruption?. Comment Trump transforme sa présidence en une juteuse manne immobilière

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La Trump Organization est l’empire commercial de la famille, qui opère principalement dans les secteurs de l’immobilier et de l’hôtellerie : hôtels, terrains de golf et complexes touristiques dans le monde entier. Depuis la réélection de Trump, Donald Trump Jr. et son frère investissent toutefois aussi dans des secteurs qui dépendent souvent directement des décisions politiques de la Maison Blanche – cryptomonnaies, entreprises technologiques, fabricants de drones, sociétés de matières premières.

Un exemple : la start-up spécialisée dans les matières premières Vulcan Elements, qui a obtenu une promesse de prêt de 620 millions de dollars du Pentagone alors que la société d’investissement de Trump Jr. y détenait déjà une participation.

Ou encore le fabricant de drones Powerus : en mars, on a appris que Donald Trump Jr. et Eric Trump avaient acheté des parts importantes – juste au moment où l’entreprise cherchait elle aussi à décrocher des contrats avec le Pentagone.

Terres rares. L'Etat américain devient actionnaire d'une start-up

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Discussions sur la géopolitique et les stratégies d’investissement

Sous le thème « Who Shapes the Global Economy ? », des invités triés sur le volet discuteront donc jeudi à huis clos de géopolitique, de flux de capitaux, de sécurité énergétique et de stratégies d’investissement à long terme. Au programme : une table ronde l’après-midi, suivie d’un dîner privé.

Outre Trump Jr., tu pourras y retrouver entre autres John Koudounis, PDG de Calamos, Anil Mohta, directeur financier de DP World, Felippe Velloso, cadre chez Bloomberg, ainsi que l’entrepreneur égyptien Shafik Gabr et l’investisseur immobilier tchèque Luděk Sekyra.

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