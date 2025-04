Doris Bianchi dirigera l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dès le 1er septembre. Le Conseil fédéral l'a nommée mercredi pour succéder à Stéphane Rossini qui quitte son poste fin juin.

Doris Bianchi a déjà travaillé pour la Confédération dans le passé. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Agée de 50 ans, elle dirige depuis 2020 la caisse de pension de la Confédération Publica. Elle a été auparavant collaboratrice personnelle de l’ancien chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset pendant trois ans. Entre 2005 et 2018, Doris Bianchi a travaillé pour l’Union syndicale suisse dans les domaines du droit du travail, de la politique sociale et de la prévoyance vieillesse.

Mme Bianchi dispose d’excellentes connaissances des assurances sociales et d’un vaste réseau dans le monde politique et économique ainsi que dans l’administration, a souligné la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider devant les médias. «Ses compétences de gestion seront indispensables pour développer des solutions solides et aptes à répondre aux défis de l'AVS et des autres assurances sociales.»

Rallier une majorité

«Je suis prête à relever les défis pour assurer la cohésion sociale et la sécurité du pays», a poursuivi Mme Bianchi. Les assurances sociales ne sont pas statiques; elles doivent être adaptées aux changements sociétaux.

Ses priorités seront la réforme de l'AVS et celles à venir au niveau de l'AI. «Il faudra prendre en compte tous les intérêts pour présenter des projets capables de rallier une majorité». Et d'ajouter qu'une «augmentation de l'âge de la retraite n'a que peu de chances d'obtenir une majorité».

Entre 2011 et 2024, Doris Bianchi a été membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, présidente du Conseil de fondation du Fonds de garantie LPP et de la Fondation institution supplétive LPP ainsi que membre du Conseil de la Suva.

Office déchargé

L'actuel directeur a annoncé sa démission en octobre suite à la controverse sur les chiffres de l'AVS. Les documents relatifs à la votation sur la dernière révision de l'AVS et le relèvement de l'âge de la retraite des femmes en septembre 2022 mentionnaient un pronostic trop pessimiste concernant le financement de l'AVS.

Cette information figurait également dans le livret de vote pour la votation sur la 13e rente AVS du 3 mars 2024. En septembre, la Confédération a corrigé les dépenses supposées de l'AVS pour l'année 2033 de 2,5 milliards de francs vers le bas, à 69 milliards de francs.

Une enquête administrative demandée par Mme Baume-Schneider a conclu que l'office n'avait pas commis d'erreur. Aucune violation du devoir de diligence ne peut être reprochée aux collaborateurs de l'office fédéral, selon ce rapport. L'OFAS n'a pas non plus informé de manière tardive ou prématurée du problème. Les problèmes étaient notamment dus à une documentation insuffisante du programme de calcul et à un manque de ressources.

Cette erreur dans les chiffres a également eu des répercussions judiciaires. Les Vert-e-s et les Femmes socialistes ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la votation sur le passage de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, acceptée avec 50,5% de oui seulement. Le tribunal a toutefois rejeté leurs recours à l'unanimité en décembre. Les conséquences juridiques d'une annulation ne seraient pas prévisibles, a-t-il argumenté.