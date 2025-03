L'ancien secrétaire d'Etat aux migrations Mario Gattiker va conseiller le Conseil fédéral sur le dossier européen. Il a obtenu un mandat du gouvernement en ce sens, indique la plateforme des marchés publics simap.ch de la Confédération.

Mario Gattiker avait été secrétaire d'Etat aux migrations de 2012 à 2021 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Ce mandat de «conseil du Conseil fédéral dans le cadre de l'organisation de projet Suisse-UE», rémunéré à hauteur de 230'000 francs, a été attribué de gré à gré, précise simap. L'information a été révélée par le portail 20Minuten.ch.

La décision a été prise le 21 février. Un recours contre elle peut être déposé dans les 20 jours auprès du Tribunal administratif fédéral. Contacté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en charge du dossier de l'UE, n'a pas répondu dans l'immédiat aux questions de Keystone-ATS.

«Compétences extrêmement spécifiques»

Des «compétences extrêmement spécifiques» sont exigées pour ce mandat. Seul M. Gattiker les apporte et il n'y a «pas d'alternative», peut-on lire dans la justification de l'adjudication.

L'ancien secrétaire d'Etat dispose de «connaissances approfondies» en matière de politique européenne et de «vastes réseaux», poursuit celle-ci. Il est en outre «parfaitement familiarisé avec la recherche de compromis en politique intérieure» en raison de son ancienne fonction de secrétaire d'Etat.

Mario Gattiker a été secrétaire d'Etat au SEM entre 2015 et 2021. Dans cette fonction, cet homme de 69 ans s'est notamment occupé de la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, étroitement liée au dossier de l'UE. Après son passage au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), il a rédigé un rapport sur les différences entre le droit de l'UE et le droit fédéral.

Modernisation et nouveaux accords

La Suisse et l'UE ont conclu en décembre 2024 des négociations pour moderniser les accords bilatéraux existants ainsi que de nouveaux accords dans les domaines de l'électricité, de la santé et de la sécurité alimentaire. Les textes négociés vont maintenant être traduits et examinés juridiquement. Le processus de ratification pourra ensuite démarrer.

Sur le plan de la politique intérieure, partenaires sociaux et cantons ont discuté des mesures à prendre à l'intérieur du pays en matière de protection des salaires. Ils sont parvenus à un «accord commun», a annoncé le Conseil fédéral en février. Le détail des mesures prévues devrait être finalisé d'ici fin mars 2025.