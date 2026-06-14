Bail et promotion de logementsDouble défaite pour les locataires dans le canton de Zurich
ATS
14.6.2026 - 18:13
Le canton de Zurich ne renforcera pas significativement la protection des locataires. Les citoyens ont clairement rejeté dimanche l'initiative contre les résiliations de bail massives et abusives. Ils disent aussi «non» à la promotion de logements abordable par l'Etat.
Keystone-SDA
14.06.2026, 18:13
14.06.2026, 18:42
ATS
L'initiative de l'association des locataires «pour la protection du logement» est refusée par 57,28% des voix et son contre-projet adopté par 54,32% des votants. Le texte des Vert-e-s «pour le logement» recueille 59,67% de «non» et son contre-projet 57,85% de «oui».
Une initiative en faveur de la copropriété est refusée à 74,86%. La participation aux scrutins dépasse les 56%.
A l'instar des cantons de Genève ou Bâle-Ville, le texte «pour la protection du logement» voulait soumettre tous travaux à une autorisation et plafonner les loyers. Les propriétaires devront toutefois s'efforcer de limiter les résiliations à partir de 20 baux.
Le canton ne devra pas créer une institution publique en faveur des logements à loyer modéré, mais faciliter en revanche la construction privée.