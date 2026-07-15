blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FOOTBALL : Après avoir éliminé la Suisse au tour précédent (3-1 ap), l'Argentine fait face à l'Angleterre mercredi à Atlanta en demi-finale du Mondial 2026 (21h en Suisse).

VERDICT POUR UN FEMINICIDE : Accusé d'avoir violemment tué sa compagne dans son appartement en 2023, un homme de 46 ans doit être jugé mercredi devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD) pour assassinat subsidiairement de meurtre.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 juillet, c’est aujourd’hui la Journée mondiale des compétences des jeunes.

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Vu dans la presse

FINANCES CANTONALES : L'Inspection des finances du Valais a empêché l'année dernière 26 doubles paiements, pour un montant total de plus de 710'000 francs. Sans cela, l'argent des contribuables aurait été gaspillé, a écrit «Blick», qui s'est penché sur le mécanisme mis en place par les autorités pour éviter les doubles paiements. En moyenne, l’Inspection des finances contrôle environ 150'000 paiements pour un montant total d’environ trois milliards de francs, comme elle l’a indiqué à «Blick». Dans environ 1000 cas, les directives n'ont pas été respectées, le plus souvent par négligence ou par ignorance. D’autres cantons sont moins transparents, écrit encore «Blick». La Confédération dispose également d’un système de contrôle, mais ne tient pas de statistiques systématiques sur les doubles paiements ou les paiements erronés évités.

MANIFESTATION ANTI-G7 : Selon Le Courrier, les 549 personnes nassées le soir de la manifestation No G7 à Genève ne doivent pas s'inquiéter d'un éventuel fichage. Citée dans l'article, la police genevoise explique que les photographies des gens et de leurs cartes d’identité seront détruites au terme de l’enquête. Une trace du contrôle sera toutefois gardée dans la base de données des forces de l’ordre, mais pas de quoi permettre de faire un lien avec la nasse. Face à cette situation, un collectif d'avocats genevois a fait part de sa crainte d'un fichage des activistes. Il estime notamment que la loi laisse trop de latitude aux forces de l’ordre dans le domaine.

SUISSE – ÉTATS-UNIS : Le Département de la défense s'inquiète de l'impact que pourrait avoir l'abandon du système américain de défense aérienne Patriot sur les négociations douanières avec les États-Unis. Renoncer à cet achat pourrait entraîner une «perception négative aux États-Unis» et influencer la «balance commerciale, qui est un élément déterminant pour les négociations douanières», rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) en se référant à une note de discussion du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui a aussi été transmise à la SRF. Selon ce document, renoncer au système Patriot risquerait d’entraîner une perte comprise entre 500 millions et un milliard de francs. Une annulation du projet est hors de question pour le DDPS. Dans le même temps, Berne espère que l’Allemagne renoncera à ses systèmes au profit de la Suisse. Des résultats devraient être disponibles «probablement après la pause estivale», selon la NZZ et la SRF.

TRANSPORTS FERROVIAIRES : Selon les informations de CH Media, la société Grimselbahn AG a attribué le contrat de construction du tunnel ferroviaire du Grimsel, malgré un financement pas encore assuré. C'est la société Marti Tunnel AG qui a remporté le marché, a indiqué le groupe de presse en se référant à la plateforme de marchés publics Simap. Le montant du marché s'élèverait à 551,5 millions de francs. L'entreprise bernoise aurait remporté le marché grâce à «l'offre la plus avantageuse sur le plan économique» ainsi qu'à la «qualité des prestations techniques», a indiqué CH Media. Avant même l’attribution du marché, les promoteurs du tunnel avaient annoncé que la construction serait possible pour environ 500 millions de francs et non pour 800 millions, comme l’avait estimé la Confédération. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent encore se prononcer sur le projet de construction, a encore souligné CH Media.

SCOLARITE : Un enseignant de l'école secondaire de Reconvilier (BE) a été licencié alors qu'il est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs vols de matériel scolaire. La Commission scolaire a envoyé une lettre au début du mois de juillet aux parents des élèves pour les informer de cette décision, écrit le Journal de Bienne et du Grand Chasseral (JDJ). Pendant plusieurs années, l'école secondaire de Reconvilier a été le théâtre de vols répétés. Cette situation a conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales et à l'installation d'un climat de tension.

CANICULE : Le niveau du lac des Brenets (NE) est tombé à 6,26 mètres en dessous de la normale, indique ArcInfo. La Compagnie de navigation a dû déplacer son embarcadère de 150 mètres. Les bateaux continuent à circuler, mais l'incertitude règne. Une task-force franco-suisse avait été lancée en 2022 pour se saisir du problème, mais le quotidien neuchâtelois note que les travaux de cette dernière sont au point mort.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Tentative de coup d'Etat militaire contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. Plus de 300 personnes sont tuées et environ 1500 ont été blessées. Une répression féroce suivra le mouvement.

- Il y a 50 ans (1976) : Naissance de l'actrice allemande Diane Kruger ("Troie», «Inglourious Basterds», «Les adieux à la reine").

- Il y a 60 ans (1966) : Naissance de l'actrice franco-suisse Irène Jacob ("Au revoir, les enfants», «La double vie de Véronique», «Trois couleurs, rouge").

- Il y a 90 ans (1936) : Naissance du réalisateur et producteur américain Larry Cohen, créateur de la série télévisée «Les Envahisseurs». Il est décédé en 2019.

Le dicton du jour

Juillet sans orage, Famine au village.