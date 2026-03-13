Drame de Chiètres : le profil de l’auteur de l’attaque incendiaire se précise

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SKI ALPIN : L'avant-dernière descente de la saison de Coupe du monde masculine a lieu vendredi à Courchevel (11h00). Le Nidwaldien Marco Odermatt doit terminer dans le top 10 pour s'assurer le classement de la spécialité. Seul son poursuivant bernois Franjo von Allmen, qui compte 175 points de retard, peut encore empêcher «Odi» de remporter un 3e globe de la spécialité d'affilée, mais la tâche s'annonce compliquée. Même en cas de succès de «FranJO», le leader du classement général peut se contenter d'une dixième place pour assurer mathématiquement son triomphe dans la discipline reine. Et sur les sept épreuves de descente cet hiver, le skieur d'Hergiswil en a remporté quatre, et n'a terminé qu'une fois hors du podium à Crans-Montana, où il avait échoué à la 4e place.

ECONOMIE : La saison des publications de résultats marque presque une pause aujourd’hui: seules Medacta et le fabricant d’outils de construction non coté Hilti publient leurs résultats annuels.

DROGUES : Ce vendredi, un local de consommation pour les personnes dépendantes aux drogues sera inauguré à Coire (GR). Avant son ouverture, ce projet destiné aux personnes toxicomanes a suscité des années de controverses. Pendant ce temps, l’une des plus grandes scènes ouvertes de la drogue en Suisse s’est développée à Coire.

TRANSPORT AERIEN : Les passagers de Lufthansa doivent toujours s’attendre à des annulations et à des retards. Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit poursuit vendredi la grève entamée jeudi au sein de la plus grande compagnie aérienne d’Allemagne. Selon les informations des aéroports, des centaines de vols devraient à nouveau être annulés, principalement dans les hubs de Francfort Airport et Munich Airport. Lufthansa prévoit un retour à la normale seulement à partir de samedi.

Vu dans la presse

DRAME DE CHIETRES : L’hôpital de Berne a, selon les informations de CH Media, considéré comme dangereux l’auteur de l’attaque incendiaire à Chiètres (FR). L’hôpital a averti la police au sujet du patient en fuite. L’homme, psychologiquement instable, se trouvait à l’hôpital en raison d’un problème physique. Selon des informations de Tamedia, il s’est ensuite rendu de sa propre initiative à l’hôpital d’Aarberg (BE). Les vérifications de la police ont toutefois montré que l’homme ne représentait aucun danger. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Berne Seeland a indiqué à Tamedia que le risque d’automutilation ou de danger pour autrui n’avait jamais été détecté. L’homme disposait d’un curateur pour les questions administratives. D’après Tamedia, ses voisins le décrivent comme quelqu’un d’aimable et non agressif. Il vivait dans un camping-car près d’Aarberg et, selon le groupe de médias, subissait une pression pour trouver un nouveau logement.

DRAME DE CHIETRES : Parmi les victimes de l’attaque incendiaire survenue à Chiètres figure un élève d’une commune fribourgeoise, selon les Freiburger Nachrichten et la Liberté. Un état-major de crise a immédiatement été mis en place en collaboration avec les autorités communales et la direction de l’école, a indiqué Andreas Maag, chef de l’Office de l’enseignement obligatoire en langue allemande, au journal. «Certains élèves avaient vu l’accident en direct ou l’avaient filmé, d’autres sont passés sur les lieux», a-t-il expliqué. Le groupe de crise a jugé essentiel de communiquer des informations factuelles et d’assurer la continuité des cours. Les enseignants ont été informés et ont abordé l’événement en classe. Un soutien psychologique reste également disponible pour les élèves concernés.

RENSEIGNEMENT : L’autorité de surveillance n’est pas encore satisfaite des mesures prises contre l’espionnage interne au sein du Service de renseignement de la Confédération. «Même lorsqu’il existe des indices de risque concernant certains collaborateurs, il lui est difficile d’adopter une ligne stricte», a déclaré la cheffe de l’autorité de surveillance à la SRF. Des employés frustrés pourraient notamment être exploités par des services de renseignement étrangers. Le Service de renseignement n’a pas nié le risque que représente un personnel mécontent. Pour son nouveau directeur Serge Bavaud, les collaborateurs constituent toutefois la première priorité. L’institution a indiqué à SRF qu’elle tiendra compte des recommandations de l’autorité de surveillance et renforcera ses processus internes.

JUSTICE : Un boulanger vaudois multirécidiviste en matière de manquements à l’hygiène a été condamné par le Ministère public à 100 jours de prison ferme et 1000 francs d’amende pour violations de la législation sur les denrées alimentaires, rapporte 24 heures. Selon l'ordonnance pénale du jugement, les inspections menées fin 2025 ont révélé des conditions «globalement catastrophiques» dans son laboratoire: denrées périmées, huile de friture non conforme, absence de traçabilité et de protection des aliments, dispositifs d’hygiène vides et températures de conservation inadéquates. Des blattes et autres insectes volants ont également été observés. Malgré plusieurs condamnations précédentes et des interdictions immédiates de travailler prononcées par l’Office de la consommation, l’artisan a continué d’exploiter son laboratoire. Face à ces récidives et au mépris des règles sanitaires, le procureur a infligé une peine de prison ferme, une sanction rarissime pour ce type d’infraction.

ASSOCIATION ECONOMIQUE : Le président de l’organisation faîtière de l’économie suisse Economiesuisse, Christoph Mäder, accuse le Conseil fédéral de faire preuve de procrastination. «Si nous ne sommes plus capables de trouver des compromis, nous aurons bientôt un problème de système», a averti M. Mäder dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Selon lui, le Conseil fédéral réalise actuellement «beaucoup de bricolage» faute de majorités politiques. Le gouvernement suisse repousserait ainsi les grands problèmes avec l’aide du Parlement. D’après M. Mäder, ces problèmes concernent notamment les finances fédérales, la défense nationale, les retraites ainsi que les relations de la Suisse avec l’Europe.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Les hauts fonctionnaires de la conférence des secrétaires généraux ont tenu cinq réunions rien qu’en janvier à la suite de la catastrophe de l’incendie survenue à Crans-Montana, dans le canton du Valais, selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). D'après les procès-verbaux cités par le journal, la communication a longtemps été le principal sujet de discussion lors de ces séances. Lors de la deuxième réunion, le 8 janvier, un «potentiel dommage à la réputation internationale» a été évoqué. La Chancellerie fédérale, qui dirigeait les réunions, a par ailleurs élaboré un «radar thématique» destiné à suivre et anticiper le débat public afin d’» éviter des surprises évitables».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : Le Conseil fédéral attribue le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au nouveau conseiller fédéral Martin Pfister.

- Il y a 10 ans (2016) : La skieuse tessinoise Lara Gut remporte le classement général de la Coupe du monde, 21 ans après Vreni Schneider, dernière Suissesse à avoir remporté ce titre.

- Il y a 30 ans (1996) : Un tireur abat 16 enfants et leur enseignante dans une école de Dunblane, en Ecosse, avant de se donner la mort.

- Il y a 30 ans (1996) : Décès du réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski (trilogie «Trois couleurs», «Décalogue"). Il était né en 1941.

Le dicton du jour

«En mars, vent ou pluie,Que chacun veille sur lui.»