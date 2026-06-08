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Valais Drame de Crans-Montana : le Parlement soutient le projet de décret en faveur des victimes

ATS

8.6.2026 - 12:14

Le projet de décret en faveur des victimes de l'incendie de Crans-Montana et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 10,18 millions de francs ont été traités une première fois lundi par le Parlement valaisan. Une partie de l'UDCVR s'est opposée à l'entrée en matière.

Tous les groupes politiques représentés au Grand Conseil valaisan ont fait le choix de soutenir le décret en lien avec l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana (photo d'archives).
Tous les groupes politiques représentés au Grand Conseil valaisan ont fait le choix de soutenir le décret en lien avec l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 12:14

08.06.2026, 12:32

Le 14 janvier, le Conseil d'Etat avait choisi de mettre à disposition une aide d'urgence de 10'000 francs pour chacune des victimes hospitalisées ou décédées. Huit jours plus tard, il avait décidé d'assurer la couverture des frais funéraires et de rapatriement.

Le présent décret, d'une durée limitée à cinq ans, prévoit ainsi de soumettre au Grand Conseil, l’autorisation de verser ladite aide d'urgence et à confirmer la prise en charge, également à fonds perdu, des frais funéraires et de rapatriement des corps pour, au maximum, 20'000 francs par cas.

Valais. Premiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

ValaisPremiers paiements de l'aide d'urgence pour Crans-Montana

Protocole concrétisé

Ledit document règle également le préfinancement de la contribution de solidarité unique de 50'000 francs accordée par la Confédération en vertu de la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana.

Ce décret permet également la mise en œuvre concrète du protocole du Conseil d’Etat. Celui-ci s'est notamment concrétisé par l’organisation de cérémonies en faveur des victimes et de leurs proches ou par l’encouragement d’un espace de rencontres pour et en soutien des proches et des victimes de l’incendie.

Contribution de solidarité. Les sénateurs valident un soutien aux victimes de Crans-Montana

Contribution de solidaritéLes sénateurs valident un soutien aux victimes de Crans-Montana

Dignité, humilité et humanité

Enfin, le présent texte vise à permettre un échange d’informations (données personnelles) strictement limité entre autorités, afin d’assurer la coordination nécessaire et prévenir une double prise en charge. Le drame du bar «Le Constellation» a fait 41 morts et 115 blessés.

«Pour nous, législateurs, le temps est venu de confirmer notre soutien aux victimes de cette tragédie et d'acter cette solidarité en actant ce décret», a résumé, lundi, la cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut. «Notre Canton ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais peut répondre avec dignité, humilité et humanité.»

Liberté de vote à l'UDCVR

«Ce décret crée un cadre légal qui protège les victimes et les autorités. Il fixe les responsabilités et les limites», a estimé, pour sa part, Alexandre Dubuis (Les Vert-e-s).

Aucun groupe politique n'a déposé d'amendement. Le débat en première lecture est prévu, jeudi matin. L'UDC du Valais romand a dit «laisser la liberté de vote à ses membres» sur la question. L'entrée en matière a ainsi été acceptée par 115 voix contre 6 et 5 abstentions.

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