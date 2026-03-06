Drame de Crans-Montana : le style de direction des Moretti fait encore jaser !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.03.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MEURTRE : Le Tribunal criminel de Genève rend vendredi son verdict dans le procès du médecin qui a abattu en 2021 son épouse à Vandoeuvres (GE). Le Ministère public a requis 14 ans et six mois de prison, alors que la défense plaide pour une irresponsabilité ou une responsabilité largement restreinte du prévenu.

FEMME : Deux cents femmes sont reçues au Palais fédéral vendredi, avant la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Elles seront accueillies par le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR), la sénatrice Eva Herzog (PS/BS) et la conseillère nationale Maja Riniker (PLR/AG). Cette année, la journée des droits de femmes sera placée sous le thème «Femmes et IA: entre potentiels et risques, quel avenir?»

DROITS HUMAINS : Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) s'ouvre vendredi à Genève. Cette 24e édition, qui durera jusqu'au 15 mars, se penchera sur les dérives de l'autoritarisme qui monte dans le monde. Plusieurs premières sont attendues, tout comme l'actrice française Adèle Haenel. La comédienne, qui a mis un terme à sa carrière pour dénoncer la complaisance face aux agressions sexuelles, viendra parler de la solidarité comme solution politique engagée.

SKI ALPIN : Les skieuses alpines sont en lice à partir de vendredi à Val di Fassa, en Italie, pour deux descentes et un super-G dans le cadre de la Coupe du monde. La descente de vendredi remplace celle qui avait été annulée le 30 janvier à Crans-Montana (VS) à la suite de la chute de l'Américaine Lindsey Vonn, laquelle pointe toujours en tête du classement de la discipline. Côté suisse, Corinne Suter espère confirmer son net regain de forme. Elle reste sur un succès à Soldeu en descente le week-end dernier.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS MONTANA : Le style de direction des Moretti, le couple de gérants français de trois établissements publics, dont le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisait l'objet de contestations, indiquent vendredi 24 Heures, la Tribune de Genève, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le dossier d'instruction montre qu'à au moins trois reprises des employés se sont plaints des conditions de travail imposées par les tenanciers: salaires bas, horaires épuisants, voire harcèlement. Le cas le plus grave est celui d'un Français de 22 ans. En août 2025, il dit avoir travaillé jusqu'à 90 heures par semaine, avant de s'effondrer. Quant à la serveuse décédée, qui a involontairement mis feu au plafond du bar, était malade le soir du drame. «Jessica Moretti l'a néanmoins fait travailler», indique l'avocate de la famille.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Une délégation française doit rencontrer vendredi en Valais et à Berne les autorités suisses au sujet de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts la nuit du Nouvel An. Les discussions porteront notamment sur l'aide financière aux victimes et à leurs proches, ainsi que sur l'enquête. Une réunion est également prévue samedi à l'ambassade de France à Berne. Le procureur adjoint de Paris, Christian de Rocquigny, y participera. Le parquet de Paris mène une enquête parallèle à celle lancée en Valais, mais aucune procédure pénale n'est prévue en France.

PROCHE-ORIENT : Augmenter les prix de l'essence en Suisse six jours après le déclenchement de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran est injustifié, déclare vendredi dans ArcInfo et Le Nouvelliste Laurent Horvath, spécialiste en géopolitique de l'énergie. «Le carburant qui se trouve aujourd'hui dans les cuves en Suisse ou en France a été acheté il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc à un prix antérieur et inférieur à l'escalade au Moyen-Orient». Des hausses de cinq à dix centimes ont été constatées dans certaines stations-service en Suisse ces derniers jours, indiquent les journaux. C'est «un schéma assez constant», ajoute le spécialiste: «Quand les marchés montent, les stations le répercutent sur leurs prix en environ trois jours et quand ils baissent, c'est plutôt une dizaine de jours».

DÉFENSE : Le ministre suisse de la défense Martin Pfister entend proposer vendredi au Conseil fédéral l'acquisition d'un deuxième système pour la défense antiaérienne, révèlent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Cette décision fait suite aux nouveaux retards pris dans la livraison des systèmes Patriot commandés par la Suisse aux États-Unis. M. Pfister veut acquérir un système de défense supplémentaire fabriqué en Europe, sans pour autant annuler la commande passée aux États-Unis. Le système SAMP/T du fabricant européen Eurosam est notamment considéré comme une alternative possible.

MÉDIAS : Le PS a presque doublé son budget pour la campagne contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!», remarquent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. En janvier, le parti avait déclaré 820'000 francs au Contrôle fédéral des finances. Depuis lors, il a fait une déclaration complémentaire, ce qui porte le montant à près de 1,6 million de francs. La formation de gauche justifie cette différence par un nombre exceptionnellement élevé de petits dons. Plus de 16'000 personnes en ont fait, les montants allant de 1 franc et 5087 francs. Les fonds supplémentaires ont été consacrés à de nouvelles publicités.

GENÈVE : La gratuité des Transports publics genevois (TPG) pour les moins de 25 ans a fait bondir le nombre d'abonnés en un an à Genève, rapporte vendredi la Tribune de Genève. En un peu plus de douze mois, 128'306 abonnements ont été délivrés aux personnes éligibles à cette offre. Parmi ces dernières, 35% étaient déjà abonnées et 10% sont passées d'un abonnement mensuel à un format annuel. Cela signifie que presque la moitié des bénéficiaires (48%) sont de nouveaux abonnés. 86% des 6 à 17 ans ont un abonnement et même 89% des 18-24 ans en formation à Genève et résidant hors du canton. La facture nette pour l'État s'élève pour l'année 2025 à 42,4 millions.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : décès de l'ancienne première dame des Etats-Unis Nancy Reagan. Durant sa carrière d'actrice, elle a joué dans de nombreux films, dont «Donovan's Brain» (1953).

- Il y a 75 ans (1951) : ouverture à New York du procès pénal contre Ethel et Julius Rosenberg pour espionnage atomique au profit de l'Union soviétique.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance du musicien britannique David Gilmour, guitariste, chanteur et compositeur du groupe Pink Floyd.

Le dicton du jour

«Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter l'alouette».