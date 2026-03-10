Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

LOGEMENT : Le National discute ce mardi de deux mesures pour encourager la construction de logements d'utilité publique. L'une porte sur une augmentation d'un fonds de roulement et l'autre sur le cautionnement des emprunts, deux instruments qui ont déjà fait leurs preuves. L'UDC propose de ne pas entrer en matière, estimant que le véritable problème réside dans l'immigration de masse.

ARMEMENTS : Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) présente mardi les chiffres des exportations de matériel de guerre depuis la Suisse en 2025. L'année précédente en 2024, celles-ci avaient baissé de 5%.

FOOTBALL : Les quatre premiers matches aller des 8es de finale de la Ligue des champions figurent au programme de la soirée de mardi. La première partie verra le Galatasaray, tombeur de la Juventus lors des barrages, accueillir Liverpool dès 18h45. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de ligue, avec un succès 1-0 des Turcs à Istanbul. Retrouvailles également dès 21h entre Newcastle et le FC Barcelone, les Catalans s'étant imposés 2-1 en Angleterre lors de la 2e journée de la phase de ligue. Un troisième club anglais sera en lice mardi soir, à 21h, Tottenham se déplaçant à Madrid pour y défier l'Atlético. Le dernier match de la soirée verra l'Atalanta accueillir le Bayern Munich, toujours à 21h.

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 10 mars, c’est aujourd’hui la Journée internationale des femmes juges. Malgré l'engagement accru des femmes dans la vie publique, elles demeurent nettement sous-représentées aux postes de décision. Et relativement peu de femmes occupent des fonctions de juge, à tous les niveaux de la magistrature et en particulier dans la haute magistrature. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/women-judges-day

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Selon plusieurs médias, l’Office fédéral de la police (Fedpol) a ouvert une enquête après le drame survenu à Nouvel-An à Crans-Montana (VS) contre les exploitants du bar incendié, Jacques et Jessica Moretti. Il existe des soupçons de blanchiment d’argent, rapportent le Temps, la Neue Zürcher Zeitung, les titres Tamedia et la RTS. Les médias se réfèrent à un courrier adressé au Ministère public valaisan par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), rattaché à Fedpol. Selon l’avocat de Jacques Moretti, il n’est pour l’instant pas possible de tirer la moindre conclusion de ce document, rapporte RTS. D’après la NZZ, deux banques se sont adressées au MROS après l’incendie, le Temps fait lui état de trois dénonciations. Les investigations auraient fait apparaître des soupçons de gestion déloyale, de faux dans les titres, de fraude à l’assurance ainsi que d’infractions fiscales et aux assurances sociales, selon Tamedia. L’avocat des Moretti a toutefois rappelé à RTS que le MROS n’est pas une autorité de poursuite pénale et que seule une très faible proportion de ses signalements aboutit à une condamnation.

PROTECTION DE L'ENFANCE : Une initiative politique provenant des rangs du Centre veut interdire les smartphones aux enfants de moins de douze ans, rapporte le Blick. La conseillère nationale Regina Durrer-Knobel (NW) et le conseiller national Giorgio Fonio (TI) demandent une interdiction de la vente de smartphones et d’abonnements aux enfants de moins de douze ans. Les fournisseurs devraient être tenus de vérifier l’âge lors de la vente. Les téléphones portables permettant uniquement de téléphoner ou d’envoyer des SMS ne seraient pas concernés par cette interdiction. Selon le journal, Mme Durrer-Knobel et M. Fonio comptent déposer leur proposition mardi.

JUSTICE : Un Suisse et sept Français ont été condamnés sur l’île touristique espagnole de Majorque pour un viol collectif, selon la Südostschweiz. Le tribunal provincial de Palma de Majorque a prononcé des peines pouvant aller jusqu’à 13 ans et trois mois de prison. Le quotidien ne précise pas la durée de la peine infligée au Suisse. Les hommes ont reconnu les faits. Ils ont agressé sexuellement une femme britannique à plusieurs reprises pendant environ une demi-heure. La victime avait auparavant consommé beaucoup d’alcool et était inconsciente ou au moins fortement désorientée. Plusieurs des agresseurs avaient filmé les faits et certains en avaient diffusé les images sur un réseau social.

LOBBYING : Des entreprises suisses ont augmenté leur budget de lobbying aux États-Unis l’an dernier, rapporte la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les groupes pharmaceutiques en particulier ont parfois nettement accru leurs dépenses. Roche et sa filiale américaine Genentech ont porté leurs dépenses de lobbying de 10,8 à 11,4 millions de dollars, arrivant ainsi en tête des entreprises suisses dans ce domaine. Novartis a versé 7,9 millions de dollars à des lobbyistes, soit 1,7 million de plus que l’année précédente. Le spécialiste de l’ophtalmologie Alcon a plus que doublé ses dépenses, atteignant 580'000 dollars. Quant au sous-traîtant Lonza, il a multiplié par cinq son budget de lobbying et y a consacré 320'000 dollars l’an dernier.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du claviériste et compositeur Keith Emerson, membre du groupe Emerson, Lake and Palmer.

- Il y a 30 ans (1996) : Le peuple suisse dit oui à l'article constitutionnel sur les langues, qui fait du romanche une langue semi-officielle, et au transfert de la commune bernoise de Vellerat dans le canton du Jura.

- Il y a 30 ans (1996) : Décès de l'acteur américain George Burns à l'âge de 100 ans ("Going in Style», «Oh God!").

- Il y a 60 ans (1966) : Naissance de l'animateur français de télévision Arthur ("Les enfants de la télé").

- Il y a 90 ans (1936) : Naissance de l'économiste valaisan Sepp Blatter. Il a présidé la Fédération internationale de football association (FIFA) de 1998 à 2016.

Le dicton du jour

Pluie de mars grandit l'herbette, Et souvent annonce disette