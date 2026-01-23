Drame de Crans-Montana : les représentants de la commune devant la justice ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

WEF 2026 : Le Forum économique mondial (WEF) ferme ses portes vendredi à Davos (GR) après une semaine marquée principalement par la venue du président américain Donald Trump, qui a donné un discours fleuve mercredi. Les forces de sécurité doivent dresser leur bilan, après avoir déployé des effectifs de taille pour gérer l'engouement suscité par la présence du milliardaire républicain dans la station grisonne.

IRAN : Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit vendredi en session spéciale à Genève sur la situation en Iran. Des dizaines de pays, dont la Suisse, ont soutenu l'organisation de cette discussion.

UKRAINE : La Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis vont tenir une réunion trilatérale vendredi à Abou Dhabi, a annoncé le Kremlin après un entretien dans la nuit de jeudi à vendredi à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Kiev avait déjà accepté de se rendre à la réunion. «Nous sommes sincèrement intéressés par un règlement [du conflit] par les moyens politico-diplomatiques», a assuré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. Mais «tant que ce n'est pas encore le cas, la Russie va continuer d'atteindre ses objectifs [...] sur le champ de bataille», a-t-il ajouté.

FUSILLADE : Le Tribunal criminel de Genève rend vendredi en fin d'après-midi son verdict dans le procès de la fusillade entre Bandidos et Hells Angels en mai 2022 dans un bar à Plainpalais, à Genève. Des peines de 8 et 15 ans de prison ont été requises pour les deux tireurs et de 15 et 20 mois avec sursis pour les deux autres protagonistes. Les avocats ont plaidé un acquittement presque total pour leur client.

PEINTURE : La Fondation Beyeler présente vendredi aux médias l'exposition «Cézanne» qui s'ouvre dimanche et dure jusqu'au 25 mai à Riehen (BS). Il s'agit de la première exposition du musée bâlois consacrée uniquement à l'artiste français. Celle-ci réunit environ 80 tableaux que Paul Cézanne (1839-1906) a peints durant la dernière et la plus importante phase de son oeuvre.

SKI ALPIN : Les mythiques courses de Kitzbühel, en Autriche, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, débutent vendredi à 11h30 par un super-G. Le Suisse Marco Odermatt emmène la délégation helvétique, mais le Nidwaldien est surtout concentré sur la descente de samedi. L'Italien Giovanni Franzoni, vainqueur surprise du super-G et 3e de la descente il y a une semaine à Wengen, en Suisse, a dominé les deux entraînements de descente sur la Streif.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Plusieurs avocats représentant les victimes du tragique incendie du bar «Le Constellation» la nuit du Nouvel An à Crans-Montana (VS) ont demandé l'audition par la justice des représentants de la commune, rapporte vendredi la Neue Zürcher Zeitung. L'enquête ouverte par le ministère public valaisan porte pour l'instant sur les exploitants du bar. Interrogée dans le journal, une mère d'une victime blessée demande que les responsables de la commune valaisanne fassent l'objet d'une enquête. Un avocat tessinois a même exigé l'extension de la procédure pénale à «tous les fonctionnaires de la commune de Crans-Montana», à ceux de l'ancienne commune de Chermignon, aujourd'hui fusionnée, ainsi qu'aux fonctionnaires cantonaux compétents.

PROCHE-ORIENT : L'Association suisse des avocats pour la Palestine (ASAP) et d'autres organismes ont déposé jeudi une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre le ministre israélien de l'économie et de l'industrie, Nir Barkat, présent au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), qu'ils accusent de crimes internationaux graves, relate vendredi Le Courrier. Les plaignants lui imputent notamment le blocage de médicaments et de l'aide humanitaire à destination de Gaza et, dans ses fonctions passées de maire de Jérusalem, le soutien à l'expansion de la colonisation dans la ville. Le MPC a confirmé au journal procéder à l'examen de la dénonciation pénale, mais indique ne pas être en mesure de communiquer davantage pour le moment.

DROGUE : Des indices laissent supposer que des employés de la centrale nucléaire désaffectée de Mühleberg (BE) ont consommé des drogues pendant les travaux de démantèlement du site, indiquent vendredi le Bund et la Berner Zeitung. Une lettre anonyme et des témoignages provenant du personnel font état de résidus blancs dans les toilettes, qui se sont révélés être, après analyses, en partie des drogues. Certains prélèvements ont même fait apparaître des traces d'alcool et d'amphétamines. Interrogé dans les journaux, l'exploitant du site, BKW, déclare appliquer une politique de tolérance zéro sur le chantier et effectuer des tests de dépistage d'alcool et, dans certains cas, de drogues.

ALIMENTATION : L'huile ARA contaminée qui est présente dans les aliments pour nouveau-nés de Nestlé a été produite par le fabricant chinois Cabio Biotech, confirme dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund de vendredi une porte-parole de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. L'huile est contaminée par la toxine céréulide, ce qui a entraîné des rappels, ajoute-t-elle. Nestlé assure dans les journaux qu'aucun lien direct entre des maladies et les produits concernés n'a été prouvé à ce jour. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dit ne pas avoir non plus connaissance de cas de maladie en Suisse, mais, ajoute-t-il, les maladies causées par la céréulide ne sont pas soumises à déclaration.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : la conseillère d'Etat socialiste thurgovienne Sonja Wiesmann meurt d'une hémorragie pulmonaire à 58 ans.

- Il y a 5 ans (2021) : décès du journaliste américain Larry King, qui a animé l'émission télévisée «Larry King Live» presque quotidiennement de 1985 à 2010 sur CNN.

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du pilote américain Chesley Burnett Sullenberger. Le 15 janvier 1999, il avait réussi à faire atterrir d'urgence un Airbus A320 de la compagnie US Airways sur le fleuve Hudson à New York en raison d'un impact d'oiseaux.

Le dicton du jour

«Sécheresse de janvier, richesse de fermier».