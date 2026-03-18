Drame de Crans-Montana : une perte de temps avec des conséquences fatales

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 18.03.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SANTÉ : Le Conseil national se penche mercredi sur un projet parlementaire visant à taxer les patients se rendant aux urgences pour des cas bénins. La thématique est très controversée. Le centre-gauche montera au créneau pour ne pas entrer en matière. Le Conseil fédéral rejette aussi le projet.

PROTECTION DES ANIMAUX : Le National empoigne mercredi l'initiative foie gras et son contre-projet indirect. L'initiative veut interdire l'importation de foie gras et de produits à base de foie gras comme le magret ou le confit, aussi pour les particuliers. Ce texte est largement soutenu, surtout en Suisse alémanique. La commission préparatoire a privilégié un contre-projet qui permet de respecter les accords internationaux signés par la Suisse.

TOURISME : Les promoteurs du Parc du chocolat Cailler à Broc (FR), Nestlé Suisse et Jogne Invest, ainsi que la commune, organisent mercredi une conférence de presse pour annoncer la mise à l'enquête publique du projet avant la fin mars. Quatre années après le lancement officiel du projet, les équipes mandatées pour la planification du parc sous l'angle de l'aménagement du territoire et de l'architecture ont achevé leurs travaux.

MOYEN-ORIENT : L'Organisation maritime internationale (OMI) débute mercredi à Londres une session de deux jours convoquée à la dernière minute, consacrée à la situation dans le détroit d'Ormuz, où 20'000 marins sont actuellement bloqués sur 3200 navires à cause de la guerre au Moyen-Orient. Cette réunion pourrait aboutir jeudi au vote de résolutions sur la sécurité des marins, leur réapprovisionnement ou la nécessité d'évacuer les bateaux bloqués, de la part des Etats membres de cette agence de l'ONU. Ces résolutions ne seraient cependant pas contraignantes.

FOOTBALL : Les quatre derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions de football ont lieu mercredi soir. Barcelone, qui a arraché le match nul 1-1 à l'aller, attend Newcastle. Liverpool, vaincu 1-0 il y a une semaine, reçoit Galatasaray et Tottenham, défait 5-2 à l'aller, accueille l'Atlético Madrid. Enfin, facile vainqueur 6-1 à l'aller, le Bayern Munich affronte à domicile l'Atalanta Bergame.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Selon le premier rapport de police, daté du 23 février, il y avait 164 personnes dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont 132 au sous-sol, quand la mousse acoustique du plafond a pris feu la nuit du Nouvel An, juste avant 01h27, rapportent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Plusieurs clients sont allés chercher leur veste au fond de l'établissement au lieu de fuir, montrent des images de vidéosurveillance. Ils sont passés ainsi à deux reprises devant une issue de secours, sans l'utiliser, parce qu'elle était obstruée par un tabouret. Les conséquences de cette perte de temps ont été fatales, car seules les personnes qui ont quitté le sous-sol du bar dès les premières secondes ont échappé à la mort ou aux blessures. Le feu a fait 41 morts et 115 blessés.

MALTRAITANCE : Le président de Suisseporcs et son fils sont accusés de maltraitance animale à la suite d'images clandestines prises dans leur porcherie, indiquent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'association alémanique Tier im Fokus a porté plainte. Certains de ses militants se sont introduits dans l'exploitation et ont pris des photographies, notamment d'un porc malade gisant au sol et de porcelets morts dans des bacs ouverts. Les éleveurs rejettent les accusations et parlent d'une erreur isolée. Ils ont écopé d'un avertissement du service vétérinaire du canton de Berne, qui n'a constaté aucune infraction lors d'un contrôle ultérieur.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996) : 150 personnes perdent la vie dans l'incendie d'une discothèque à Manille. Les issues de secours étaient bloquées.

- Il y a 70 ans (1956) : naissance du skieur suédois Ingemar Stenmark, double champion olympique en 1980 et trois fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

- Il y a 80 ans (1946) : la Suisse et l'Union soviétique rétablissent leurs relations diplomatiques, rompues en 1923.

Le dicton du jour

«Brouillard en mars, gelée en mai».