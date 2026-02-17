  1. Clients Privés
Votation du 8 mars Droit des aînés dans la Consitution: les Neuchâtelois voteront

ATS

17.2.2026 - 11:49

La population neuchâteloise devra se prononcer sur l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Le Grand Conseil a accepté mardi en seconde lecture par 58 oui, 38 non et 4 abstentions ce changement.

Le nouvel article précisera que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés (archives).
Le nouvel article précisera que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés (archives).
Imago

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:49

L'ensemble du groupe UDC, des députés du groupe PLR-Le Centre, du PVL et trois socialistes s'y sont opposés. Le Conseil d'Etat était aussi contre l'introduction de cet article constitutionnel.

«Bien que l'on comprenne les intentions derrière cette proposition et les besoins des personnes âgées, en lien avec le vieillissement de la population, on estime que la Constitution n'est pas le bon lieu», avait expliqué la présidente du Conseil d'Etat Crystel Graf lors du débat en première lecture. Le gouvernement s'interrogeait aussi sur le périmètre que regroupe le terme «aînés».

Le projet avait été élaboré en commission sur l'initiative des groupes VertPOP et socialiste, en s'inspirant de l'article 208 de la Constitution genevoise. Si la population l'accepte, la Constitution cantonale neuchâteloise aura un nouvel article qui précisera que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés.

