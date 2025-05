La Chine dit avoir reçu une proposition de négociations des Etats-Unis sur les droits de douane (archives). ATS

La Chine a annoncé qu'elle évaluait une proposition de négociations émanant des Etats-Unis au sujet des droits de douane appliqués par les deux parties et visant leurs marchandises. Elle a cependant averti que Washington devait «corriger ses mauvaises pratiques».

Keystone-SDA ATS

«Les Etats-Unis ont récemment pris l'initative à de nombreuses reprises pour transmettre des informations à la Chine [...] affirmant qu'ils [espéraient] discuter avec la Chine», a indiqué vendredi le ministère chinois du commerce. «La Chine est en train d'évaluer cela».

Washington impose une surtaxe de 145% sur de nombreux produits chinois depuis le mois d'avril. Pékin a réagi en dégainant des droits de douane de 125% sur les marchandises importées des Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump, revenu aux affaires en janvier et attaché à sa politique protectionniste, a plusieurs fois laissé entendre que la Chine avait contacté les Etats-Unis pour mener des discussions sur les droits de douane. Ces affirmations ont été fermement démenties par Pékin.

«Corriger leurs erreurs»

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il y a «de très fortes chances» que Pékin et Washington parviennent à un accord. La Chine se dit pour sa part régulièrement ouverte au dialogue, mais sur la base du «respect mutuel». Elle a déclaré être prête à se battre «jusqu'au bout» si nécessaire.

«Si les Etats-Unis veulent discuter, ils doivent montrer leur sincérité à le faire, être prêts à corriger leurs mauvaises pratiques et annuler les droits de douane unilatéraux et agir», a encore déclaré vendredi le ministère chinois du commerce.

Et d'ajouter: «Si la partie américaine ne corrige pas ses droits de douane unilatéraux et mauvais, cela signifie que la partie américaine est complètement hypocrite et nuira davantage à la confiance mutuelle entre les deux parties».