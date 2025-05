Le Grand Conseil vaudois s'est montré mardi très partagé sur le raccourcissement du délai d'attente des étrangers vivant dans le canton pour pouvoir voter et être élus au niveau communal. Un deuxième débat sera nécessaire et si le projet du Conseil d'Etat est définitivement accepté par les députés, ce sera au peuple de trancher la question.

La mesure ne bouleverserait pas le système de façon majeure, mais aurait l'avantage de favoriser l'insertion des étrangers (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le projet de décret gouvernemental découle d'une initiative parlementaire du député de la gauche radicale Hadrien Buclin. A l'heure actuelle, la Constitution vaudoise exige que les ressortissants étrangers résident en Suisse depuis dix ans au moins et soient domiciliés dans le Canton depuis trois ans au moins pour exercer des droits politiques au niveau communal.

Le texte de l'élu d'Ensemble à gauche & POP demandait de raccourcir ces délais à un séjour minimum de cinq ans en Suisse et d'un an sur sol vaudois. Selon M. Buclin, un tel élargissement toucherait près de 50'000 personnes. La mesure ne bouleverserait pas le système de façon majeure, mais aurait l'avantage de favoriser l'insertion des étrangers et pourrait aider à trouver des personnes prêtes à s'impliquer dans la vie politique des petites communes.

Gouvernement pour

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de cette modification constitutionnelle, participant du «processus d'intégration». La commission chargée d'examiner le projet a, elle, accepté un compromis, soit de raccourcir le délai minimal de résidence en Suisse de dix à cinq ans, mais de garder celui dans le canton à trois ans.

L'UDC s'est montrée fermement contre un tel élargissement du droit de vote pour les étrangers, préférant encourager le processus de naturalisation, que le parti considère comme «l'étape finale d'intégration», selon les mots de Cédric Weissert. «Il n'est pas juste qu'un étranger ait accès aux droits politiques plus simplement, sans contribuer à l'armée de milice», a-t-il argumenté.

A l'heure du vote, le plénum s'est montré très partagé. Les députés ont accepté l'objet par 71 oui contre 68 non.

Initiative populaire: non recommandé

Plus tard, le Grand Conseil a encore recommandé de rejeter l'autorisation de droit de vote et d'éligibilité au niveau cantonal cette fois-ci pour les étrangers domiciliés depuis dix ans en Suisse et trois ans dans le canton. Cet élargissement est une demande d'une initiative populaire – intitulée «Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici» (16'000 signatures) – du comité d'initiative AG!SSONS. Le Conseil d'Etat y est aussi défavorable.

Le sujet sera de toute manière soumis au vote de la population vaudoise.