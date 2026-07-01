Des drones volant en formation ont survolé une installation militaire suisse, selon le chef de l'armée Benedikt Roos. Les circonstances de l'incident sont encore floues.

Le journal télévisé de la radio-télévision alémanique SRF a diffusé mercredi soir des images d'une intervention de M. Roos à la caserne de Berne ce week-end. «L'exploitant m'a dit qu'il y avait eu des survols de drones au-dessus de leurs installations. Et pas un seul drone, mais plusieurs drones en formation», explique le chef de l'armée dans cet enregistrement.

Selon lui, il ne s'agit plus d'une simple farce d'adolescents. «Il faut tout de même un certain savoir-faire pour pouvoir envoyer des formations de drones au-dessus d'infrastructures critiques», a-t-il souligné.

Il faut désormais «revoir tout ce catalogue d’infrastructures critiques», a ajouté Benedikt Roos. «On pensait qu’avec quelques gardes, personne ne pourrait entrer. Mais aujourd’hui, c’est complètement différent», explique-t-il. Selon l’armée, les observations de drones sont désormais systématiquement enregistrées. On étudie aussi la possibilité de mettre en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’installation concernée.

Interrogée par la SRF, l'armée n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où les drones ont été repérés, invoquant des raisons de sécurité. L'heure exacte de l'incident n'a pas non plus était précisée, tout comme la question de savoir si les pilotes des drones ont été identifiés.

Le monde politique réclame des mesures

Cet incident inquiète les responsables politiques, de gauche comme de droite. Andrea Gmür, conseillère aux États du centre, parle ainsi d’une action concertée qu’il faut prendre au sérieux. « La guerre hybride bat son plein depuis longtemps, mais on ne s’en était apparemment pas encore rendu compte chez nous », explique-t-elle.

La conseillère aux États soleuroise du PS, Franziska Roth, exige quant à elle que l’armée se renforce « de toute urgence » en matière de défense contre les drones. « Je suis clairement d’avis que les fonds doivent aller là où la menace est la plus grande, et c’est manifestement le cas avec les drones », a déclaré Mme Roth.