  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hinterrhein Du pistolet au char: des cadres de l’armée testent leur arsenal

ATS

17.10.2025 - 17:31

Sur le terrain de tir de Hinterrhein, des cadres de l’armée suisse ont testé cette semaine toute une gamme d’armements, du pistolet au char. L’exercice visait à leur faire observer les effets réels des tirs sur différentes cibles.

Sur la place de tir de Hinterrhein (GR), les participants ont pu observer l'effet des armes en tir réel.
Sur la place de tir de Hinterrhein (GR), les participants ont pu observer l'effet des armes en tir réel.
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 17:31

17.10.2025, 17:35

Pour pouvoir se défendre, il est indispensable que les cadres connaissent les effets des différents systèmes d’armes, a écrit le Département de la défense (DDPS) dans un communiqué vendredi. Près d'une centaine de cadres ont ainsi assisté à des démonstrations en tir réel de tous les systèmes terrestres: pistolets, mitrailleuses, mortiers, armes antichars et chars.

Nations unies. Cassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Nations uniesCassis appelle à la protection du personnel humanitaire

Les participants ont pu observer les effets en direct des tirs et examiner les impacts sur différentes cibles, selon le DDPS. Cette formation, intitulée «Reloaded 25», s’adressait principalement aux militaires de carrière et aux officiers des états-majors des unités de milice. Les démonstrations ont été enregistrées en audio et vidéo et seront intégrées à l’avenir dans des supports de formation.

Les plus lus

«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Le prince Andrew renonce à son titre royal
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar