EuroAirport perturbé +1680 % - EasyJet seule en piste, les tarifs s’envolent

Barman Nicolas

6.3.2026

Pendant cinq semaines, une seule compagnie dominera le ciel au départ de Bâle. En raison de la rénovation de la piste principale de l’EuroAirport, EasyJet sera la seule à pouvoir opérer des vols passagers — et les prix des billets s’envolent, parfois jusqu’à +1680 %.

En temps normal, l’EuroAirport dessert environ 110 destinations. EasyJet en assure 77.Pendant la rénovation de la piste, la compagnie n’exploitera plus que 29 lignes, généralement avec six à sept vols par semaine..
KEYSTONE

Andreas Fischer

06.03.2026, 11:48

06.03.2026, 11:50

De mi-avril à fin mai, le trafic aérien à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse sera fortement perturbé. La raison : la rénovation de la piste principale, prévue pendant cinq semaines.

Durant cette période, une seule compagnie pourra continuer à décoller et atterrir à l’aéroport : EasyJet. La compagnie britannique à bas coûts sera en effet la seule à utiliser la piste transversale pendant les travaux, ce qui lui confère de facto une situation de quasi-monopole.

Conséquence directe : les prix des billets grimpent fortement. Le phénomène a été signalé en premier par la «Basler Zeitung».

Des hausses spectaculaires sur certaines destinations

Selon des calculs publiés par "20 Minuten", les tarifs ont explosé sur plusieurs liaisons.

Londres : environ 223 francs au lieu de 24 francs actuellement (+817 %)

Barcelone : 342 francs au lieu de 28 francs (+1126 %)

Majorque : jusqu’à 515 francs, contre 29 francs en mars (+1682 %)

Des augmentations qui s’expliquent notamment par la forte réduction du nombre de vols disponibles.

Moins de vols pendant cinq semaines

  • Pendant la fermeture de la piste principale, l’EuroAirport prévoit seulement 24 vols passagers par jour.
  • 12 décollages
  • 12 atterrissages
  • En temps normal, l’aéroport enregistre près de 200 mouvements quotidiens.
  • EasyJet sera la seule compagnie capable d’exploiter la piste est-ouest pendant les travaux.
  • Les autres compagnies aériennes ont renoncé pour des raisons techniques.
Montre plus

Le surveillant des prix ne veut pas intervenir

Malgré ces hausses spectaculaires, la Surveillance des prix suisse ne prévoit pas d’intervention.

Selon une porte-parole citée par 20 Minuten, EasyJet ne dispose pas d’un monopole permanent. La compagnie applique en outre un système de tarification dynamique dépendant du taux de remplissage.

Avec un nombre de vols beaucoup plus limité et des coûts d’exploitation plus élevés, une hausse des prix des billets est donc jugée compréhensible.

Des conditions d’atterrissage plus exigeantes

La piste transversale présente aussi des contraintes techniques.

Les pilotes devront notamment se passer du système d’atterrissage aux instruments, ce qui peut compliquer les opérations en cas de mauvaise météo.

«Les conditions minimales de visibilité sont plus strictes sur la piste est-ouest que sur la piste principale», explique un porte-parole de l’aéroport. Pour atterrir, une visibilité minimale de 5000 mètres est nécessaire.

Destinations réduites pendant les travaux

En temps normal, l’EuroAirport dessert environ 110 destinations. EasyJet en assure 77.

Pendant la rénovation de la piste, la compagnie n’exploitera plus que 29 lignes, généralement avec six à sept vols par semaine.

Parmi les destinations maintenues figurent notamment, Londres-Gatwick, Hambourg, Nice, Palma de Majorque et Barcelone.

