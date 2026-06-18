Economie : la Suisse face à un inexorable déclin ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 18.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL : La Suisse affronte la Bosnie jeudi à Los Angeles (21h00 en Suisse) pour véritablement lancer son Mondial après un premier résultat décevant contre le Qatar (1-1).

NUCLÉAIRE : Le nucléaire revient ce jeudi matin au Conseil national.

AVIATION : Le National n'a pas eu le temps lundi de se pencher sur la révision de la loi sur l'aviation. Il empoigne le dossier jeudi.

CARNET NOIR : De nombreuses personnes sont attendues ce jeudi en début d'après-midi à la cathédrale Saint-Pierre une cérémonie d'adieu pour l'ancien conseiller national et sociologue genevois Jean Ziegler.

COMMUNICATION : Le système de communication sécurisée entre la Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques doit évoluer.

ART : Des galeries d’Art Basel exposent dès ce jeudi et jusqu'à dimanche une large sélection d’œuvres parmi les plus chères du marché de l’art.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 18 juin, c’est aujourd’hui la Journée de la gastronomie durable.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 18 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine.

Vu dans la presse

ECONOMIE Selon le classement annuel de la compétitivité étatique publié par l’IMD, une école de commerce basée à Lausanne, la Suisse a perdu sa première place mondiale et recule au troisième rang, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. C'est Singapour qui occupe désormais la tête du classement, suivi de près par Hong Kong.

Arturo Bris, responsable de l’étude à l’IMD, estime que la Suisse risque de connaître un lent déclin de sa compétitivité au cours des prochaines années. Selon lui, ce recul reflète notamment les effets des tensions géopolitiques observées l’an dernier. Les pays européens, dont la Suisse, l’Allemagne et le Danemark, ont ainsi perdu du terrain face à plusieurs économies asiatiques émergentes, devenues plus compétitives. Montre plus

SANTE : La clinique générale Sainte-Anne de Fribourg a suspendu l’ensemble de ses activités opératoires du 22 au 28 mai après la découverte de dysfonctionnements dans le retraitement du matériel chirurgical confié à Steriparc, filiale de La Poste Suisse, rapporte La Liberté. Des plateaux opératoires présentaient une humidité résiduelle anormale et certains étaient incomplets, rendant leur utilisation impossible selon les protocoles de sécurité.

Au total, 93 interventions ont été reportées. Les équipes médicales ont décidé l’arrêt immédiat des blocs afin d’écarter tout risque pour les patients. Si Steriparc et la clinique assurent que la sécurité n’a jamais été compromise et que les contrôles ont fonctionné, l’incident a fortement entamé la confiance du personnel. La stérilisation a été temporairement réinternalisée à Fribourg, tandis qu’une analyse des causes et des contrôles renforcés ont été mis en place.

TOURISME D'ACHAT : La nouvelle application eAKZ doit à l’avenir simplifier considérablement les démarches des voyageurs allemands en Suisse, des commerces de détail et des services douaniers. La Direction générale des douanes allemandes a confirmé au Blick qu’un projet-pilote était en cours avec un nombre limité d’entreprises et certains postes-frontières sélectionnés.

L’application sert de formulaire d’exportation numérique et devrait remplacer à terme le document papier actuellement utilisé par les clients allemands pour obtenir le remboursement de la TVA sur leurs achats effectués en Suisse. Selon le journal, qui cite également le quotidien allemand Südkurier, La chaîne Lidl participe notamment au projet-pilote avec 25 magasins. L’objectif est de rendre les procédures de détaxe plus rapides et plus simples pour les consommateurs comme pour les autorités douanières.

MASCULINITE : Selon une nouvelle étude de l’Université de Zurich et de l'association Männer.ch, un homme suisse sur cinq adhère à une vision restrictive et dominatrice de la masculinité. Cela signifie notamment qu’il considère la violence comme un moyen légitime, estime avoir une position de supériorité sur les femmes ou pense qu’un «vrai homme» ne doit jamais montrer ses émotions. Comme le rapporte Tamedia jeudi, cette enquête représentative menée auprès de plus de 6000 personnes révèle que les hommes en transition vers l’âge adulte sont particulièrement enclins à adopter des attitudes discriminatoires.

Ainsi, 31 % des 18 à 24 ans appartiennent à ce que les chercheurs qualifient de groupe à haut risque. Selon les auteurs de l’étude, ces proportions élevées s’expliquent aussi par l’influence croissante de la «manosphère», un mouvement présent sur internet et les réseaux sociaux qui diffuse des discours antiféministes, misogynes et favorables à la violence. 41% des jeunes hommes déclarent consommer régulièrement des contenus issus de ce réseau.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : Le conservateur Ebrahim Raïssi remporte l'élection présidentielle iranienne et succède à Hassan Rohani. Il mourra en 2024 dans un accident d'hélicoptère.

- Il y a 10 ans (2016) : Décès du dessinateur de presse, caricaturiste et auteur de livres pour enfants zurichois Hans Ulrich Steger. Il a notamment collaboré avec le Tages-Anzeiger et le Nebelspalter.

- Il y a 15 ans (2011) : Décès de l'ancienne dissidente soviétique Elena Bonner, veuve du prix Nobel de la paix Andreï Sakharov.

- Il y a 90 ans (1936) : Naissance de l'acteur et scénariste français Victor Lanoux ("Louis la Brocante», «Cousin, Cousine», «Un éléphant, ça trompe énormément"). Il est décédé en 2017.

- Il y a 300 ans (1726) : Décès du compositeur français Michel-Richard Delalande. Successeur de Lully au service du roi Louis XIV, il est considéré comme le maître du «grand motet» français.

Le dicton du jour

Pluie de Saint-Léonce, Pour trente jours s'annonce