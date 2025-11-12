Economies budgétaires obligent, «KKS» annule une célèbre fête de Noël !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MÉDIAS : La Commission européenne dévoile mercredi son «bouclier démocratique», un ensemble de mesures destinées à contrer la «guerre d'influence» menée par la Russie en Europe. Première d'entre elles, la commission veut renforcer ses aides financières aux médias. Elle prévoit tout particulièrement de lutter contre les «déserts médiatiques», des zones rurales où les rédactions locales ferment, faute de moyens. Elle veut également favoriser le pluralisme en surveillant de plus près les fusions de groupes médiatiques.

NEUCHÂTEL : Une séance de tentative de conciliation se tient mercredi devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (NE) entre l'élue PVL Brigitte Leitenberg et le conseil communal. Les cinq conseillers communaux ont déposé une plainte pour diffamation à l'encontre de la conseillère générale et députée, à la suite de propos sur le réseau social Facebook en lien avec la situation à Gaza. Le ministère public a requis 30 jours-amende à 120 francs contre la prévenue.

JOAILLERIE : Une broche ornée de diamants ayant appartenu à l'empereur français Napoléon Bonaparte est vendue aux enchères mercredi chez Sotheby's à Genève. Le bijou, estimé entre 120'000 et 200'000 francs, faisait partie des effets personnels que l'empereur avait dû abandonner dans sa fuite face aux soldats britanniques et prussiens à l'issue de la bataille de Waterloo. Cette pièce unique fut créée pour Napoléon vers 1810, «probablement pour orner son bicorne lors d'occasions spéciales», précise la maison de vente.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Une délégation de sept parlementaires suisses était à Washington au début novembre en même temps que les six chefs d'entreprises helvétiques qui ont été reçus dans le bureau ovale par le président américain Donald Trump pour trouver une issue aux droits de douane américains, rapporte mercredi ArcInfo. Les élus participaient au traditionnel voyage de l'association parlementaire Suisse-USA. Ils ont multiplié les rencontres avec des parlementaires et ministres américains, ainsi que des responsables d'entreprise, dans la capitale américaine puis en Caroline du Nord. Cette «diplomatie parallèle» est «utile pour passer des messages», indique dans le journal le président de la délégation, le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE).

AUSTÉRITÉ : Economies budgétaires obligent, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a annulé la traditionnelle fête de Noël au Bernerhof de son département, le Département fédéral des finances (DFF), écrivent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Cette décision a été expliquée en interne par la volonté de donner l'exemple. La fête regroupant tout le département sera remplacée à l'avenir par des événements plus modestes organisés dans les différentes unités administratives, précise dans les journaux une porte-parole du DFF. Aucune information concrète sur les économies réalisées n'a été donnée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : les habitants du village grison de Brienz (Binzauls) doivent quitter leur maison pour la deuxième fois en deux ans en raison du risque d'éboulement. Une première coulée avait presque enseveli le village le 15 juin 2023.

- Il y a 25 ans (2000) : décès de Léa Rabin, veuve de l'ancien premier ministre israélien Yitzhak Rabin assassiné en 1995. Depuis la mort de son mari, elle s'occupait d'un centre dédié à la mémoire de l'ancien chef du gouvernement et n'hésitait pas à intervenir publiquement pour défendre le processus de paix israélo-palestinien.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du chanteur, compositeur, musicien et producteur américain Neil Young.

- Il y a 110 ans (1915) : naissance du philosophe et écrivain français Roland Barthes. Il est l'un des principaux animateurs du poststructuralisme et de la sémiologie linguistique. Il est décédé en 1980.

Le dicton du jour

«Temps sanguin annonce pluie du lendemain».