Réduction des aides : les aéroports régionaux déplorent la décision du Conseil fédéral

ATS

19.9.2025 - 18:42

Les huit aéroports régionaux paient un lourd tribut aux économies prévues par le Conseil fédéral. Le président du conseil d'administration de l'aéroport de La Chaux-de-Fonds (NE) Didier Berberat se dit «très déçu», mais «pas forcément surpris» de la décision du gouvernement.

L'aéroport régional Les Eplatures à La Chaux-de-Fonds (archives).
L'aéroport régional Les Eplatures à La Chaux-de-Fonds (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 18:42

Didier Berberat se faisait peu d'illusions à l'idée d'échapper aux coupes fédérales. En effet, les aéroports régionaux ont peu de poids par rapport à certains grands lobbys, déclare-t-il vendredi à Keystone-ATS.

Pour eux, la sentence est rude: sur les 30 millions de francs qui leur étaient octroyés, seuls 5 millions resteront de mise, répartis entre les aéroports de Belp et de Granges. «Là-bas aussi, ils se font beaucoup de souci.» En effet, l'aéroport de Berne et celui situé dans le canton de Soleure touchent actuellement 12 millions. Il deviendrait difficile de maintenir des vols de ligne à Belp si le programme était accepté tel quel.

A la Chaux-de-Fonds, à l'aéroport des Eplatures, le contrôle aérien devra vraisemblablement être supprimé en l'absence de financement fédéral. Cela engendrerait une diminution du nombre de vols. Avec, en prime, une perte d'attractivité pour les entreprises locales, projette Didier Berberat.

L'aéroport chaux-de-fonnier reçoit actuellement 1,4 million de la Confédération, une manne que le canton et la ville ne pourront pas remplacer. «Chaque aéroport va réagir de son côté, en essayant par exemple de trouver des sponsors.»

Quoi qu'il en soit, le calendrier est serré et une application de la mesure en 2027 déjà semble «totalement irréaliste» aux yeux de Didier Berberat. Selon lui, si le subventionnement était encore versé une année de plus, par exemple, cela offrirait aux aéroports «un sursis» et la possibilité de réagir.

«Ce sera déjà important de voir ce que va décider le Conseil des Etats, poursuit le président du conseil d'administration. Mais je suis peu optimiste.»

