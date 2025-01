Effet d’une bombe : Philippe Nantermod fâche les retraités

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

ASSASSINAT : Le procès dans l'affaire du diplomate égyptien assassiné à Genève en 1995 reprend mercredi à Bellinzone. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) va entendre le réquisitoire du Ministère public de la Confédération (MPC) contre un vendeur de voitures et une esthéticienne, accusés d'assassinat, respectivement de complicité. Les avocates de deux anciennes compagnes du prévenu, qui ont porté plainte pour viol, prendront ensuite la parole.

ETATS-UNIS : L'ex-informateur du FBI Alexander Smirnov, poursuivi pour avoir fabriqué de toutes pièces des accusations de corruption en Ukraine contre le président américain Joe Biden et son fils Hunter, doit connaître sa peine mercredi. Arrêté en février 2024, l'homme de 44 ans, né en Union soviétique et naturalisé américain en 2015, avait plaidé coupable. Il encourt entre quatre et six ans de prison. Ses fausses accusations avaient fuité dans la sphère publique et alimenté les accusations des républicains, dont l'enquête ouverte au congrès en septembre 2023 pour tenter de destituer Joe Biden a fait long feu.

SKI ALPIN : La station italienne de Madonna di Campiglio accueille mercredi soir le cinquième des douze slaloms de la Coupe du monde de ski alpin. Les slalomeurs suisses sont toujours en quête d'une première victoire dans la discipline cette saison. Le meilleur d'entre eux, Loïc Meillard a cependant réussi à monter trois fois sur le podium et pointe au 2e rang du classement de la discipline.

Vu dans la presse

SANTÉ : L'intervention déposée en décembre par le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) et demandant au Conseil fédéral quel serait l'impact de l'introduction d'une classe d'âge pour les plus de 65 ans dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) fait l'effet d'une bombe, écrivent mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Dénonçant une «prime punitive» et «profondément injuste», la Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) s'y oppose. Une «surtaxe sur les primes pour les personnes âgées» violerait le principe de solidarité, ajoute-t-elle dans un communiqué relayé par les journaux. La loi actuelle comprend trois catégories de primes: les enfants, les jeunes adultes et les adultes.

LOGEMENT : La suppression de la valeur locative décidée en décembre par le Parlement risque de favoriser le travail au noir, avertit dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de mercredi Marius Brülhart, professeur d'économie à l'université de Lausanne. «Si le propriétaire n'a plus rien à gagner en recevant une facture, mais que l'artisan peut économiser des impôts et des charges sociales en ne présentant pas de facture, les incitations économiques sont claires», explique le professeur dans les journaux. Il table sur une augmentation de l'économie souterraine de 450 à 650 millions de francs par an en raison de la suppression des déductions fiscales.

VAUD : Amendé à la suite d'une mésentente avec un policier il y a quelques années, un professeur de l'Ecole hôtelière de Lausanne a élaboré une formation qui transpose les pratiques de l'hospitalité issues du monde de l'accueil à la police, rapporte mercredi Le Temps. Il a dispensé un premier cours à une vingtaine de collaborateurs de la police cantonale vaudoise à la fin 2024. Le projet-pilote devrait se poursuivre en 2025. «Nous n'avons pas identifié de lacunes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à améliorer les compétences de nos collaborateurs», explique dans le journal Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise. «Le parallèle avec l'hôtellerie est très intéressant parce que les citoyens sont nos clients et nous sommes à leur service», ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : le vol PS752 de la compagnie aérienne Ukraine International Airlines est abattu peu après son décollage de Téhéran. L'avion se dirigeait vers Kiev. Les 176 occupants de l'appareil ont perdu la vie.

- Il y a 10 ans (2015) : un homme lourdement armé, Amedy Coulibaly, tue une policière municipale et blesse grièvement un agent municipal à Montrouge, en France. Le lendemain, il prend en otages les clients de l'Hyper Casher à Paris, tuant quatre personnes.

- Il y a 25 ans (2000) : naissance de l'actrice et chanteuse américaine Noah Cyrus, la sœur de Miley Cyrus.

- Il y a 90 ans (1935) : naissance du chanteur et acteur américain Elvis Presley, surnommé «The King of rock and roll» ou simplement le «King». Il est décédé en 1977.

- Il y a 125 ans (1900) : naissance du peintre russe Serge Poliakoff, l'un des principaux représentants de la nouvelle école de Paris. il est décédé en 1969.

Le dicton du jour

«Au jour de Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule».