La loi sur l’égalité a 30 ans. Cécile Bühlmann et Suzette Sandoz, deux ex-conseillères nationales défendant des visions opposées, se souviennent d’un texte avant-gardiste pour la Suisse. Aujourd’hui, elles restent combatives face aux inégalités persistantes sans renier leur engagement d’antan.

Le Parlement suisse a adopté le 24 mars 1995 la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 1996.

«Pour moi, le plus important était de voir enfin se concrétiser l'article 4 de la Constitution fédérale (devenu art.8 en 1999), voté en 1981, qui stipule: «L'homme et la femme sont égaux en droits. (...) Ils ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale», témoigne Cécile Bühlmann (Verts/LU). «Il a fallu la grève des femmes de 1991 et beaucoup de pression à l'extérieur et à l'intérieur du Parlement pour que cela devienne possible», ajoute-t-elle.

«Une aberration juridique»

Suzette Sandoz (Parti libéral/VD) reste quant à elle une fervente opposante à cette loi. A la question de savoir si elle revoterait ›non’, sa réponse est sans appel: «Assurément, car cette loi est une aberration juridique dans la mesure où elle mélange droit privé et droit public. Elle consacre une violation du fédéralisme puisqu'elle s'impose tant au niveau fédéral, que cantonal et communal», indique-t-elle dans une interview écrite.

La libérale, qui siégeait tout comme son adversaire politique Cécile Bühlmann à la commission des affaires juridiques, reproche en outre au texte de favoriser les discriminations positives. «C'est pour moi la concrétisation du principe détestable selon lequel la fin justifie les moyens».

Pour la professeure de droit, les progrès en matière d'égalité sont dus moins à la loi qu'à l’évolution de la société. «Il appartient notamment à nous, femmes, de faire nos preuves sans vouloir toujours qu'on nous mette au bénéfice de mesures de protection», défend-elle. «Je rêve de ne pas être, en tant que femme, assimilée à un être spécial».

Egalité inaboutie

Reste que la réalité n'est pas encore à la hauteur de cet idéal. Les discriminations envers les femmes foisonnent toujours, 30 ans plus tard, que ce soit en termes de salaires (16% inférieur en moyenne en 2022, OFS), de postes à responsabilités, de répartition des tâches ménagères ou de professions à bas salaires.

«Beaucoup de choses ont évolué dans la bonne direction, mais le verre est à moitié plein», estime Cécile Bühlmann. Les rôles traditionnels de l'homme et de la femme sont encore très ancrés dans les esprits, ajoute la Lucernoise pour qui les femmes continuent d'être discriminées dans le monde entier.

Moqueries et propos polémiques

L'écologiste se souvient des nombreuses remarques moqueuses faites par les hommes lors des séances de commission et du fait que le concept de harcèlement sexuel n'était pas forcément bien compris de tous. «Beaucoup d’entre eux n'avaient jamais entendu ce terme auparavant et pensaient qu’il s'agissait de sexe... «, raconte-t-elle.

Les opposants à la loi ont recouru à toutes sortes de manœuvres avec des questions futiles voire lourdes pour tenter de déstabiliser le conseiller fédéral de l'époque Arnold Koller et Claudia Kaufmann, la première Madame Egalité en Suisse, qui accompagnait le ministre à presque toutes les séances de commission, poursuit l'élue.

Mais cette dernière a toujours répondu aux propos parfois polémiques sur un ton bienveillant et de manière extrêmement fondée. Arnold Koller a soutenu sans réserve les arguments de Mme Kaufmann. «Je présume qu'il était pour cette loi, même si le contenu ne lui était pas si familier, car il ne voulait pas que la Suisse soit en retard sur les normes internationales», estime Cécile Bühlmann.

Des entraves pour les employeurs

Pour Suzette Sandoz, il était très difficile de se représenter l'impact de la loi sur les employeurs. Les nouvelles dispositions concernaient l'embauche, la gestion des salaires, les congés, «une sorte d'arsenal administratif dont on redoutait qu'il n'entrave terriblement la liberté des employeurs à gérer leur entreprise», se rappelle la Vaudoise.

En outre, la loi renforçait le Bureau fédéral de l'égalité, créé en 1988. «On pouvait craindre de cette entité administrative qu'elle ne cesse de suggérer des complications et des charges supplémentaires pour les employeurs, au nom de l'égalité, les femmes étant ›récupérées’ par les syndicats autant que par les partis politiques», ajoute la libérale.

Au final, la loi passa au Conseil national par 105 voix contre 47 et 14 abstentions. Trente-trois conseillers nationaux n'ont pas voté. Mme Sandoz fut la seule femme à voter contre. La perdante du jour fut néanmoins «consolée» par son collègue de parti Charles Poncet qui lui baisa élégamment la main sous l'œil amusé de la radicale Geneviève Aubry. «Comme toujours, nous avons bien ri», se remémore Suzette Sandoz.