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Ecole Les élèves haut-valaisans sont meilleurs que leurs homologues francophones

ATS

21.5.2026 - 11:56

Les compétences fondamentales en langue de scolarisation et en mathématiques des élèves de 4H ont été évaluées durant le printemps 2024 dans toute la Suisse. De manière générale, les élèves du Haut-Valais réussissent un peu mieux que leurs homologues du Valais romand.

Le Valais confirme faire partie des cantons parmi les plus performants en matière d'éducation (photo d'illustration).
Le Valais confirme faire partie des cantons parmi les plus performants en matière d'éducation (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 11:56

Cette quatrième enquête nationale a été réalisée durant le printemps 2024 auprès d'environ 20'000 élèves de 4H. Elle portait sur la langue de scolarisation (compréhension orale et écrite) et sur les mathématiques. En Valais, près de 1500 élèves y ont participé.

«De manière générale, les élèves valaisans obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne suisse, sauf en compréhension orale dans le Valais francophone», résume le Service de l'enseignement dans un communiqué diffusé jeudi. Dans ce domaine, où la moyenne nationale se situe à 87%, les élèves du Valais francophone présentent un taux de 82%. Ce dernier est supérieur dans le Haut-Valais, avec un score de 89%.

Le genre, pas un critère

Au niveau de la compréhension écrite, où la moyenne nationale est de 79%, ce taux atteint 80% dans le Valais romand et 83% dans le Haut-Valais. Finalement, en mathématiques, la moyenne nationale (76%) est dépassée à la fois dans le Haut-Valais (81%) et dans le Valais romand (78%).

Cette enquête montre qu'en Valais, comme dans le reste de la Suisse, les résultats ne diffèrent pas significativement selon le genre, contrairement à ce qui avait été observé dans les enquêtes précédentes, réalisées auprès des élèves de 8H et de 11CO.

Ecoles. La majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs

EcolesLa majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs

Exigence et bienveillance

Par contre, en Valais comme ailleurs en Suisse, les élèves socialement privilégiés atteignent davantage le niveau de compétences attendu. Cet aspect s'accentue lorsque d'autres facteurs tels que la langue parlée à la maison (langue de scolarité ou non) et le statut migratoire (non issu de la migration, 1re ou 2e génération) interviennent.

«L'ambition du canton du Valais est de garantir un système de formation de qualité pour l'ensemble des élèves et de poursuivre son soutien aux enfants qui rencontrent des difficultés à atteindre les compétences fondamentales, en favorisant un contexte à la fois exigeant et bienveillant», conclut le Service valaisan de l'enseignement.

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