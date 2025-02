Le menu de la session de printemps des Chambres fédérales sera riche, avec notamment la régulation bancaire et le rapport de la CEP sur Credit Suisse, ainsi que quatre initiatives populaires. Le 12 mars, tous les regards seront braqués sur l'élection au Conseil fédéral pour la succession de Viola Amherd. Tour d'horizon non exhaustif.

Le mercredi 12 mars, l'Assemblée fédérale réunie réglera la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. KEYSTONE

Keystone-SDA, nipa, ats ATS

CONSEIL FEDERAL: Le mercredi 12 mars, l'Assemblée fédérale réunie réglera la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Le choix devrait se faire entre deux centristes, le conseiller national Markus Ritter (SG), influent président de l'Union suisse des paysans, et Martin Pfister, conseiller d'Etat zougois.

Le ticket officiel du Centre sera dévoilé le vendredi 21 février. Les groupes parlementaires auditionneront ensuite les candidats les mardis 4 et 11 mars, durant la session.

CREDIT SUISSE: Le Parlement débattra des conséquences de la débâcle de Credit Suisse. Les deux Conseils doivent se pencher sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire (CEP), dévoilé en décembre dernier.

Ils doivent aussi avaliser ou refuser toute une série de réglementations sur les banques, allant du renforcement du rôle de surveillance de la FINMA à un serrage de vis sur les bonus versés aux cadres.

IMPOSITION INDIVIDUELLE: L'imposition individuelle sera débattue au Conseil des Etats. Actuellement, les couples mariés paient plus d'impôts pour un même revenu qu'un couple non marié. Pour y remédier, le Conseil fédéral a prévu un contre-projet à l'initiative populaire des Femmes PLR sur ce thème. Chacun et chacune remplira individuellement sa déclaration d'impôts, marié ou non.

Le National avait accepté le projet de justesse l'automne dernier. L'UDC et le Centre y sont farouchement opposés. La gauche et le PLR le soutiennent, mais craignent d'importantes pertes fiscales. La commission préparatoire a jusqu'ici soutenu du bout des lèvres l'entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral, mais le dossier devrait faire l'objet de débats controversés en plénum.

CLIMAT: Le Conseil national devrait de son côté rejeter l'initiative de la Jeunesse socialiste «Pour l'avenir», qui demande l’introduction d’un impôt fédéral sur les successions et les donations. La taxe, qui doit permettre de lutter contre la crise climatique «de manière socialement juste», serait perçue sur les montants dépassant une franchise unique de 50 millions de francs, à un taux de 50%.

En commission, la droite et le centre étaient unanimes pour refuser l'initiative, de même que l'idée d'un contre-projet avec un taux d'imposition inférieure. La gauche estime par contre que les moyens actuels ne suffisent pas à atteindre les objectifs climatiques fixés par la loi.

ASILE: L'asile et la migration seront une nouvelle fois au centre des débats et ce dans les deux Chambres, avec une session extraordinaire «asile et souveraineté» demandée et obtenue par l'UDC. Ce parti va réclamer à nouveau un tour de vis sur le regroupement familial, les requérants d'asile criminels ou les contrôles aux frontières.

UKRAINE: Le National se prononcera encore sur trois motions similaires du Centre, du PVL et du PS demandant des fonds supplémentaires pour l'aide humanitaire en faveur de l'Ukraine, sous la forme d'une dépense extraordinaire. En commission, les textes n'ont pas passé la rampe.

SECURITE: Le financement de l'armée sera aussi à nouveau débattu au sein de la Chambre des cantons. Une motion du centriste Benedikt Würth (SG), cosignée par des sénatrices et sénateurs de tous bords sauf l'UDC, propose de lier hausses des dépenses pour l'armée et financement de la 13e rente AVS via une hausse temporaire de la TVA de 1%.

Une autre, de la commission des finances, veut financer l'augmentation des dépenses militaires en revoyant la clé de répartition des recettes fiscales supplémentaires issues de l'imposition minimale de l'OCDE, à 50/50 entre Confédération et cantons. Les moyens attribués à la Confédération serviraient obligatoirement à financer le budget de l'armée.

SERVICE CITOYEN: La Chambre du peuple se penchera aussi sur l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen)». Le texte veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée.

L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Le Conseil fédéral appelle au rejet sans contre-projet, craignant les conséquences financières.

DIVERS: Les Chambres devraient encore discuter de toute une série de lois et d'interventions allant de la suspension immédiate des fonds alloués à l'UNRWA à la régulation du loup, en passant par l'initiative populaire sur l'argent liquide, l'accord de libre-échange avec l'Inde, une aide indirecte à la presse, une caisse maladie publique dans le canton de Genève, ou encore les réseaux de soins dans la LAMal et l'introduction de la 13e rente AVS (mais pas son financement).