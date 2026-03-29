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Carte interactive - Vaud Election complémentaire au Conseil d'Etat: pour qui a voté votre commune? 

Valérie Passello

29.3.2026

Roger Nordmann rejoint le Conseil d'Etat vaudois. Le PS a battu son rival UDC Jean-François Thuillard, sauvant le siège socialiste occupé par sa camarade démissionnaire Rebecca Ruiz. Découvrez les résultats par commune.

Rédaction blue News

29.03.2026, 14:38

29.03.2026, 15:41

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