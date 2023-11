Le visage définitif du nouveau Parlement fédéral sera connu ce dimanche soir. Quatre cantons alémaniques et le Tessin désignent les six derniers sénateurs.

À Zurich, Gregor Rutz ne réussit guère à ratisser large, contrairement à sa rivale du PVL. Tiana Moser est soutenue par les trois principaux partis de gauche, mais aussi par le PEV et les Femmes du PLR. Objectif: faire barrage à l'UDC. KEYSTONE

Tous les yeux seront tournés vers Zurich, où la droite est menacée d'être éjectée de la Chambre des cantons. Le socialiste Daniel Jositsch a été réélu dès le premier tour le 22 octobre. Il a devancé le candidat UDC Gregor Rutz, la PLR Regine Sauter et la Vert'libérale Tiana Angelina Moser.

Après le retrait de la candidate libérale-radicale, Gregor Rutz ne réussit guère à ratisser large, contrairement à sa rivale du PVL. Tiana Moser est soutenue par les trois principaux partis de gauche, mais aussi par le PEV et les Femmes du PLR. Objectif: faire barrage à l'UDC. Le fait qu'elle soit une femme peut aussi jouer en sa faveur.

Dans le canton de Schaffhouse, l'indépendant Thomas Minder, qui siège dans le groupe UDC, risque quant à lui de perdre son fauteuil. Les votants pourraient lui préférer le socialiste Simon Stocker qui l'avait déjà devancé il y a quatre semaines.

En Argovie, l'UDC Benjamin Giezendanner va tenter de conserver le siège laissé vacant par son collègue de parti Hansjörg Knecht. Il sera opposé à la conseillère nationale centriste Marianne Binder-Keller, 4e du premier tour. Troisième le 22 octobre, la socialiste Gabriela Suter s'est retirée de la course et a appelé à soutenir Marianne Binder-Keller. Elle estime que la centriste a plus de chance d'être élue dans un canton bourgeois comme l'Argovie.

A Soleure, la conseillère nationale socialiste Franziska Roth (2e du premier tour) sera opposée à l'UDC Christian Imark (3e). Elle semble bien placée pour conserver le siège du PS. Elle est soutenue par les Vert-e-s et les Vert'libéraux, alors que Christian Imark bénéficie du soutien du PLR. Reste à savoir si les électeurs libéraux-radicaux se mobiliseront. Le Centre laisse la liberté de vote.

Enfin au Tessin, c'est un ballottage général. Le président de l'UDC Suisse Marco Chiesa semble bien parti pour conserver son siège. Le second fauteuil devrait se jouer au coude à coude entre les candidats du Centre Fabio Regazzi et du PLR Alex Farinelli. Quatrième du premier tour, la Verte Greta Gysin espère créer la surprise.

ro, ats