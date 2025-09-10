  1. Clients Privés
Grand Conseil Elections communales: un postulat demande de compiler les résultats

ATS

10.9.2025 - 11:40

Deux postulats – un du Centre, l'autre de l'UDC – demandent que l'ensemble des résultats des élections communales valaisannes figurent sur le site du canton. Le Grand Conseil a soutenu ces requêtes mercredi en plénum. Le gouvernement se dit également favorable à la démarche.

Le gouvernement valaisan ne s'oppose pas à ce que l'ensemble des résultats des prochaines élections communales (ici le président de la Ville de Sion, Philippe Varone) soient publiés au même endroit (photo d'illustration).
Le gouvernement valaisan ne s'oppose pas à ce que l'ensemble des résultats des prochaines élections communales (ici le président de la Ville de Sion, Philippe Varone) soient publiés au même endroit (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 11:40

Actuellement, une personne intéressée à découvrir les résultats des élections communales en Valais à deux solutions concrètes: les médias et aller sur le site Internet de chaque commune. Une seconde solution qui ne plait guère à divers députés.

Un postulat du Centre du Valais romand et un texte à la teneur comparable émanant de l'UDC du Valais romand ont demandé que lesdits résultats soient compilés sur le site du canton du Valais.

Aux communes de décider

«Les personnes intéressées doivent consulter les sites des communes qui ne sont pas toujours à jour. Le format des données n'est souvent pas le même et n'offre pas la même granularité sur les informations», avait souligné la députée centriste, François Métrailler, dans son postulat.

Berne. Les sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

BerneLes sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

«Pour donner suite à cette demande, il conviendrait que toutes les communes du canton utilisent le programme de dépouillement VeWork lors des élections communales. Dans cette hypothèse, il devrait être possible, sans trop de difficultés pour le canton et les communes, d’insérer les résultats des élections communales sur le site où le canton communique les résultats des élections et des votations fédérales et cantonales», a résumé le conseiller d'Etat, Stéphane Ganzer, dans sa réponse écrite.

Pas d'unanimité dans le Haut-Valais

La question d'une centralisation des résultats n'a toutefois pas fait l'unanimité. Parmi les voix discordantes, celle de Jonas Regotz. Le député de NEO a estimé que «ce nouveau programme de dépouillement ajouterait une charge administrative supplémentaire aux petites communes» L'UDC du Haut-Valais a également combattu la réponse du Conseil d'Etat

Le National doit encore se prononcer. Prolonger les indemnisations en cas de RHT jusqu'à deux ans

Le National doit encore se prononcerProlonger les indemnisations en cas de RHT jusqu'à deux ans

Au vote, le postulat du Centre du Valais romand a été accepté par 106 oui, 17 non et 1 abstention. Dans l'enchaînement, celui de l'UDC a été validé par 106 oui contre 15 non. Les deux textes ont été transmis au Conseil d'Etat pour exécution.

