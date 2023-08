Les Vert'libéraux visent la barre des 10% des voix lors des élections fédérales en octobre. Les délégués du PVL, réunis en assemblée de parti samedi à Rüschlikon (ZH), ambitionnent notamment un retour au Conseil des Etats.

Lors de l'assemblée des délégués à Rüschlikon (ZH) samedi, le président des Vert'libéraux Jürg Grossen a demandé à chaque membre du parti de s'engager (Photo d'archives). ATS

«Nous voyons les chances là où d'autres attisent les peurs», a déclaré le président du parti Jürg Grossen, selon le discours écrit.

Le PVL a appelé de ses voeux des solutions courageuses en matière de protection du climat et dans les relations avec l'Union européenne. Dans ce dossier, il plaide pour un accord-cadre institutionnel ou une adhésion à l'EEE.

Les grands partis manquent de volonté de changement et de courage pour trouver des solutions. La gauche veut réaliser le tournant énergétique par le renoncement et les interdictions. La droite mise sur les technologies dépassées que sont l'énergie nucléaire et les moteurs à combustion. Efficience, énergies renouvelables, stockage de l'énergie et accord avec l'Europe: telle est la recette du PVL pour réaliser le tournant énergétique.

cz, ats