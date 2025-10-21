  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tribunal fédéral Elections à Vernier: les preuves doivent être conservées

ATS

21.10.2025 - 11:35

Le Tribunal fédéral ordonne à La Poste de conserver toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour l'élection au Conseil administratif de Vernier (GE). Un recours est pendant contre ce scrutin en raison de prétendues irrégularités.

Le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur d'éventuelles irrégularités lors de l'élection au Conseil administratif de Vernier (GE) en avril 2025. (archives)
Le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur d'éventuelles irrégularités lors de l'élection au Conseil administratif de Vernier (GE) en avril 2025. (archives)
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 11:35

Dans une décision publiée mardi, la 1ère Cour de droit public accède à la demande de mesures provisionnelles déposée par un habitant de la commune conjointement à son recours contre l'élection. L'intéressé argumente que le matériel de vote n'a pas été envoyé suffisamment tôt aux électeurs, ce qui expliquerait pourquoi près de 3000 enveloppes contenant des bulletins ont été renvoyées hors délai.

Ce retard justifierait l'annulation de l'élection du 13 avril 2025 au Conseil administratif de Vernier. Celle du Conseil municipal a déjà été invalidée par la justice genevoise en raison d'irrégularités. Un nouveau scrutin est agendé le 30 novembre. (ordonnance du 17 octobre 2025 dans la cause 1C_383/2025)

Les plus lus

Effroi en France: une tornade meurtrière fait des ravages
L'accueil bruyant de ses codétenus: «Oh bienvenue Sarkozy!»
Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
Trois ans de Meloni: les dessous de l'embellie économique italienne
Un grand maître d'échecs perd la vie à 29 ans
Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur