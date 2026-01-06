Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à la mi-journée à l'Hôpital de Sion pour dire sa «gratitude» au personnel soignant en charge des victimes de Crans-Montana. Selon la conseillère fédérale, le système hospitalier suisse a tenu le choc.

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à la mi-journée à l'Hôpital de Sion. ats

Keystone-SDA ATS

Des premières prises en charge durant la nuit du Nouvel An jusqu'à aujourd'hui, «tout a bien fonctionné», a affirmé la ministre de la santé lors d'un point presse à l'Hôpital de Sion, où elle a effectué une visite d'environ une heure.

Les critiques existent, «surtout sur les réseaux sociaux», mais «il ne faut pas se laisser démonter, car les choses ont été faites correctement», a-t-elle répété.

Elisabeth Baume-Schneider a loué «le professionnalisme» de toutes les équipes engagées. Elle a aussi remarqué que les «réflexes» acquis durant la pandémie de Covid-19 avaient permis d'agir rapidement et efficacement.

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a aussi salué «le travail collectif» à Sion et ailleurs en Suisse. A ses yeux, la collaboration, tant intercantonale qu'internationale, a été «remarquable». Et d'assurer: «aucun pays seul ne peut répondre à une telle catastrophe.»

Le travail n'est pas terminé

Egalement présent, le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, a aussi tenu à dire «l'admiration» du Conseil d'Etat et de la population pour le travail accompli. L'Hôpital du Valais, déjà surchargé en cette période hivernale, a «su absorber une catastrophe d'une ampleur inédite», a-t-il rappelé.

Selon lui, «le bilan humain» aurait été encore «plus lourd» sans «l'efficacité et l'engagement de toute la chaîne de secours». Le travail est toutefois «loin d'être terminé» pour assurer le traitement des nombreux blessés. Il s'agit aussi de «prendre soin des soignants», notamment en leur assurant un soutien psychologique, a continué Mathias Reynard.

Encore 12 patients en Valais

Durant les minutes et heures qui ont suivi le drame, 55 personnes blessées ont afflué dans l'hôpital valaisan, a relevé son directeur, Eric Bonvin. Aujourd'hui, il en reste douze: quatre patients se trouvent aux soins intensifs à Sion et viennent d'être extubés, huit autres sont soignés à Sierre.

L'hôpital se prépare aussi à recevoir de nouveaux patients valaisans durant les semaines à venir, pour la suite du long traitement relatif aux grands brûlés.

Le drame de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés. Parmi eux, 83 étaient toujours hospitalisés lundi dans différents hôpitaux suisses et étrangers, en France, Italie, Belgique et Allemagne.

Archive sur Crans-Montana