Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incendie à Crans-Montana Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»

ATS

6.1.2026 - 14:05

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à la mi-journée à l'Hôpital de Sion pour dire sa «gratitude» au personnel soignant en charge des victimes de Crans-Montana. Selon la conseillère fédérale, le système hospitalier suisse a tenu le choc.

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à la mi-journée à l'Hôpital de Sion.
Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à la mi-journée à l'Hôpital de Sion.
ats

Keystone-SDA

06.01.2026, 14:05

06.01.2026, 15:39

Des premières prises en charge durant la nuit du Nouvel An jusqu'à aujourd'hui, «tout a bien fonctionné», a affirmé la ministre de la santé lors d'un point presse à l'Hôpital de Sion, où elle a effectué une visite d'environ une heure.

Les critiques existent, «surtout sur les réseaux sociaux», mais «il ne faut pas se laisser démonter, car les choses ont été faites correctement», a-t-elle répété.

Elisabeth Baume-Schneider a loué «le professionnalisme» de toutes les équipes engagées. Elle a aussi remarqué que les «réflexes» acquis durant la pandémie de Covid-19 avaient permis d'agir rapidement et efficacement.

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a aussi salué «le travail collectif» à Sion et ailleurs en Suisse. A ses yeux, la collaboration, tant intercantonale qu'internationale, a été «remarquable». Et d'assurer: «aucun pays seul ne peut répondre à une telle catastrophe.»

Raisons de sécurité. L'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

Raisons de sécuritéL'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

Le travail n'est pas terminé

Egalement présent, le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, a aussi tenu à dire «l'admiration» du Conseil d'Etat et de la population pour le travail accompli. L'Hôpital du Valais, déjà surchargé en cette période hivernale, a «su absorber une catastrophe d'une ampleur inédite», a-t-il rappelé.

Selon lui, «le bilan humain» aurait été encore «plus lourd» sans «l'efficacité et l'engagement de toute la chaîne de secours». Le travail est toutefois «loin d'être terminé» pour assurer le traitement des nombreux blessés. Il s'agit aussi de «prendre soin des soignants», notamment en leur assurant un soutien psychologique, a continué Mathias Reynard.

Drame de Crans-Montana. «Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Drame de Crans-Montana«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Encore 12 patients en Valais

Durant les minutes et heures qui ont suivi le drame, 55 personnes blessées ont afflué dans l'hôpital valaisan, a relevé son directeur, Eric Bonvin. Aujourd'hui, il en reste douze: quatre patients se trouvent aux soins intensifs à Sion et viennent d'être extubés, huit autres sont soignés à Sierre.

L'hôpital se prépare aussi à recevoir de nouveaux patients valaisans durant les semaines à venir, pour la suite du long traitement relatif aux grands brûlés.

Le drame de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés. Parmi eux, 83 étaient toujours hospitalisés lundi dans différents hôpitaux suisses et étrangers, en France, Italie, Belgique et Allemagne.

Archive sur Crans-Montana

Crans-Montana : la sécurité au coeur de l'enquête

Crans-Montana : la sécurité au coeur de l'enquête

Beatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais, fait le point plus de 24 heures après les évènements tragiques de Crans-Montana, qui a fait pour l'heure 40 morts et 119 blessés.

02.01.2026

Les plus lus

«Inacceptable» - Les familles des victimes consternées !
«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Elisabeth Baume-Schneider : «Il ne faut pas se laisser démonter»
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
La fille de Brigitte Macron brise le silence: «Les gens ne mesurent pas...»
La BNS bénéficiaire fin 2025, cantons et Confédération rémunérés