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Politique Elisabeth Baume-Schneider rappelle les blessures des enfants placés

ATS

13.6.2026 - 12:30

Environ 750 anciens enfants placés en institution ou en foyer se sont réunis samedi à Langenthal (BE). La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider y a rappelé les profondes blessures que les placements hors du foyer familial ont laissées à la société.

Pour Elisabeth Baume-Schneider, le travail de mémoire sur les enfants placés doit être transmis dans les musées, les universités, les manuels d'histoire et les écoles (image d'illustration).
Pour Elisabeth Baume-Schneider, le travail de mémoire sur les enfants placés doit être transmis dans les musées, les universités, les manuels d'histoire et les écoles (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 12:30

13.06.2026, 12:35

La Fondation Guido Fluri a organisé une fête estivale nationale pour les anciens enfants placés. Ces personnes «méritent une clarification historique et une réflexion honnête sur ce qui s'est passé», a déclaré Elisabeth Baume-Schneider, invitée d'honneur de cette année. Ce qui leur est arrivé est une injustice.

La Suisse a entamé le travail de mémoire sur ces événements, qui demande de la patience et du courage. «Il faut poser toutes les questions, y compris et surtout celles qui dérangent», a soutenu Mme Baume-Schneider.

Il reste encore trop de zones d'ombre, en particulier concernant la persécution des Yéniches et des Sintis. Ce travail de mémoire doit être transmis dans les musées, les universités, les manuels d'histoire et les écoles.

Derniers témoins en vie

Les personnes invitées samedi comptent parmi les derniers témoins encore en vie d'un chapitre sombre de l'histoire sociale suisse, a de son côté relevé Guido Fluri, auteur de «l'initiative sur la réparation».

«Elles ont subi de graves maltraitances et abus dans des foyers et des fermes, dans le cadre de placements ou dans un contexte religieux. Leurs biographies et leurs souvenirs font aujourd'hui partie de l'histoire suisse», indique-t-il, cité dans un communiqué.

La Fondation Guido Fluri s'est fait connaître en 2014, en lançant l'initiative sur la réparation. Celle-ci avait pour objectif d'obtenir une réparation financière pour les enfants placés et les victimes de mesures de protection de l'enfance ainsi que de mener un travail de mémoire scientifique. En 2015, les Chambres fédérales ont adopté un contre-projet reprenant les points essentiels du texte.

Violence psychologique et maltraitance

Jusqu'en 1981, des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes ont été touchés en Suisse par des mesures de protection de l'enfance ou des placements hors du foyer familial. Les enfants placés à la ferme étaient exploités comme main-d'œuvre bon marché, ont subi des violences physiques et psychologiques massives et ont souvent été victimes d'abus sexuels.

Les victimes étaient des enfants placés à la ferme ou en institution, des gens du voyage, des Yéniches et des enfants adoptés de force, mais aussi des personnes internées dans des établissements fermés – les «personnes sous régime administratif».

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