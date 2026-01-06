  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incendie à Crans-Montana Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

ATS

6.1.2026 - 14:05

Elisabeth Baume-Schneider s'est rendue mardi à l'Hôpital de Sion pour dire sa «gratitude» envers le personnel soignant en charge des victimes de Crans-Montana. Selon la conseillère fédérale, le système hospitalier suisse a tenu le choc.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, accompagnée notamment du Conseil d'Etat Mathias Reynard, a rencontré mardi les équipes soignantes de l'Hôpital de Sion.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, accompagnée notamment du Conseil d'Etat Mathias Reynard, a rencontré mardi les équipes soignantes de l'Hôpital de Sion.
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 14:05

06.01.2026, 14:07

Des premières prises en charge durant la nuit du Nouvel An jusqu'à aujourd'hui, «tout a bien fonctionné», a affirmé la ministre de la santé lors d'un point presse à l'Hôpital de Sion, où elle a effectué une visite d'environ une heure.

Les critiques existent, «surtout sur les réseaux sociaux», mais «il ne faut pas se laisser démonter, car les choses ont été faites correctement», a-t-elle répété.

Elisabeth Baume-Schneider a loué «le professionnalisme» de toutes les équipes engagées. Elle a aussi salué la collaboration, tant intercantonale qu'internationale. «Aucun pays seul ne peut répondre à une telle catastrophe», a-t-elle relevé.

Drame de Crans-Montana. «Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Drame de Crans-Montana«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Les plus lus

«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
Les écoles fermeront lors du deuil national
Crans-Montana: les langues se délient – Plainte pénale déposée
La BNS bénéficiaire fin 2025, cantons et Confédération rémunérés
La fille de Brigitte Macron brise le silence: «Les gens ne mesurent pas...»