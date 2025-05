La manifestation du 1er Mai à Fribourg a été placée jeudi sous le signe de la mobilisation en faveur des salaires et de la lutte contre l’austérité. Les organisateurs ont accueilli la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, qui a parlé des «temps difficiles».

Keystone-SDA ATS

Quelque 300 personnes étaient réunies en fin d'après-midi sur la place Georges-Python. Chahutée par des manifestants pro-Palestine, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur a évoqué les difficultés «pour ceux qui croient aux idées progressistes, à un monde censé générer plus d’égalité et de justice sociale».

Plus loin, la ministre de la santé, issue du PS, a fait encore référence à celles et ceux qui «luttent contre les discriminations, pour une société qui respecte et célèbre les différences, pour une société inclusive dans laquelle toutes et tous trouvent leur place, celle qui leur permet de vivre librement et dignement».

Des temps difficiles aussi pour ceux qui «veulent plus de solidarité entre les peuples, qui croient aux valeurs de la démocratie», a-t-elle ajouté.