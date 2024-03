L'Office fédéral des routes (OFROU) s'attend à des bouchons devant le portail nord du Gothard avant Pâques déjà, malgré le mauvais temps annoncé dans le sud. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'office Thomas Rohrbach mercredi matin à la radio alémanique SRF.

ATS

Certains voyageurs devraient certes se rendre dans les stations de ski en raison de la date précoce de Pâques, reconnaît M. Rohrbach. Mais le trajet vers le sud va tout de même prendre du temps. Selon l'OFROU, il faut s'attendre à des embouteillages et des perturbations dès mercredi.

Les voyageurs sont invités à faire attention aux conditions météorologiques, particulièrement sur les routes de montagne. Selon SRF Meteo, un front froid devrait traverser la Suisse d'ouest en est à partir de mercredi. Le sud des Alpes devrait être le plus arrosé, avec 30 à 70 millimètres. Il devrait également y avoir de la neige et le risque d'avalanche devrait augmenter.

Postes de retenue

Le volume élevé entraînera un «trafic d'évitement indésirable» à travers les localités situées le long des routes nationales, prévient l'OFROU. Les régions concernées ont donc pris des mesures.

Le canton des Grisons met par exemple en place des «postes de retenue». Selon l'ingénieur cantonal Reto Knuchel, ceux-ci doivent permettre une retenue artificielle sur le réseau des routes cantonales, «avec l'idée que le trafic reste sur la route nationale».

Lundi de Pâques perturbé

Le Touring Club Suisse (TCS) s'attend aussi à un trafic dense entre mercredi et vendredi saint. Ainsi, une première augmentation du trafic dès mercredi avant 08h00 sera suivie d'embouteillages importants entre midi et minuit jusqu'au jeudi. L'association prévoit un pic de trafic vendredi entre 08h00 et 20h00.

Si les retours de vacances commenceront déjà le dimanche, les plus grandes perturbations devraient avoir lieu le lundi de Pâques. Ce jour-là, le TCS anticipe de longs embouteillages entre 10h00 et 22h00 à Airolo (TI), au portail sud du tunnel du Gothard.

Selon le TCS, cet afflux en amont des fêtes pascales s'explique par le début des vacances dans de nombreuses régions d'Allemagne. Ainsi, la tendance des deux dernières années avec une répartition des embouteillages de Pâques sur deux week-ends se confirme, poursuit l'association.

Samedi dernier déjà, à une semaine du week-end pascal, les bouchons avaient atteint jusqu'à 10 km à la mi-journée à l'entrée nord du tunnel du Gothard sur l'A2, dans le canton d'Uri, en direction du sud.

st, ats