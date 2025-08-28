  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Office fédéral de la statistique Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

ATS

28.8.2025 - 09:01

Emma, Mia et Sofia ont été les prénoms les plus attribués aux filles en Suisse en 2024. Pour les garçons, les parents ont privilégié Noah, Liam et Matteo.

Emma reprend la première place, alors que Noah la conserve (photo prétexte).
Emma reprend la première place, alors que Noah la conserve (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 09:01

28.08.2025, 10:06

Chez les filles, Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. En 2023, c'est Mia qui avait été le plus attribué, juste devant Emma.

De son côté, le prénom Noah a conservé sa première place. Presque indétrônable, il fait la course en tête depuis 2010, avec de rares exceptions en 2012, entre 2018 et 2020. Dans le top-20, le prénom Elio fait une belle remontée, passant de la 16e place en 2023 à la 8e en 2024. De même, Levi passe du 21e au 12e rang, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

A noter que chez les filles, tous les prénoms du top-20 se terminent en «a». 21e à égalité avec Chiara, Leonie met un terme à cette série. Elina, 22e en 2023, fait une entrée remarquable dans le top-20, en se classant 13e en 2024. Alina passe du 24e au 14e rang. La progression est encore plus impressionnante pour Amelia, 33e en 2023 et 16e l'an dernier.

Du côté des noms de famille, Müller reste le plus porté en Suisse. Il devance très largement Meier et Schmid. Les sept premiers du classement sont des noms à consonnance germanophone. C'est le nom da Silva qui vient briser cette série en se classant 8e.

Les plus lus

Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Genève: 236 amendes et contraventions infligées devant les écoles
Trump veut limiter la durée des visas des étudiants et des journalistes étrangers
Yakin rappelle Itten deux ans après, Akanji et Embolo bien là
Le «chic dictateur» : comment Trump impose son style bling-bling à travers les États-Unis
Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol