Crans-Montana Emmanuel Macron en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage

ATS

5.1.2026 - 11:33

Le président français Emmanuel Macron se rendra en personne en Suisse vendredi pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Neuf Français, dont une double-nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.

Neuf Français, dont une double-nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 11:33

05.01.2026, 12:00

Le président de la République sera accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres.

Crans-Montana. La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»

Crans-MontanaLa police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»

