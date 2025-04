Introduit en 2004, le système Tarmed est dépassé et sera remplacé par Tardoc et des forfaits. Les partenaires tarifaires n'arrivant pas à se mettre d'accord, le Conseil fédéral a dû intervenir à plusieurs reprises en faisant usage de sa compétence subsidiaire.

Une vue de la salle d'opération lors d'une visite du nouvel Hôpital des enfants au CHUV a l'occasion de son inauguration le jeudi 3 avril 2025 a Lausanne. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une première adaptation a eu lieu en 2014 en raison du blocage des négociations tarifaires. En 2016, le Conseil fédéral ordonne des adaptations provisoires après l'échec d'une révision.

En 2018, le Conseil fédéral doit à nouveau faire usage de sa compétence subsidiaire afin d'éviter une absence de structure tarifaire valable pour l'ambulatoire.

Dès 2019, deux projets ont été présentés au Conseil fédéral: le Tardoc de curafutura et de la FMH, et un système de forfait comme il existe dans le domaine stationnaire, de santésuisse et H+. Dans les deux cas, le Conseil fédéral a demandé des améliorations.

Ce n'est qu'un juin 2024 que le gouvernement estime que ces deux projets sont suffisamment aboutis pour être mis en vigueur. A l'horizon 2026 et avec quelques retouches.